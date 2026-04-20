今年播种面积将达2380万公顷 哈萨克斯坦春耕全面展开

截至目前，全国已完成80.4万公顷农田播种作业。其中，粮食作物播种面积41.2万公顷，占已播面积主要部分。

此外，饲料作物播种面积16.1万公顷，油料作物11.4万公顷。蔬菜、瓜类、棉花、马铃薯和甜菜等作物播种工作也在同步进行。

在北部地区，农业生产者仍处于播种前准备阶段，重点开展保墒作业，以保持土壤水分并为春播创造有利条件。

农业部表示，今年全国种子储备充足，已准备种子230万吨，其中150万吨已完成质量检测。

与此同时，化肥供应工作也在持续推进。全年计划供应矿物肥料230万吨，目前已签署82.7万吨采购合同，其中58.6万吨已发运到位。

在春耕燃料保障方面，今年政府向农业生产者提供40.23万吨优惠柴油，每升价格281坚戈，较市场价低15%。

农业部指出，农业机械整体备耕率已达98%，在大规模田间作业开始前将达到100%。

目前，全国农户拥有13.39万台拖拉机、5600套现代播种综合设备、7.14万台播种机以及18.85万台土壤耕整设备。

官方表示，各项准备工作及时高效推进，将为顺利完成春播任务和保障今年粮食产量奠定基础。

【编译：达娜】