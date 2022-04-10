戈洛夫金位列全球P4P排行榜榜首

哈通社/努尔苏丹/4月10日 -- 哈萨克斯坦拳王根纳季·戈洛夫金（GGG）在最新的P4P排名中位列榜首。

英国拳击档案网BOXREC10日对排除了体重的影响后，对不同体重级别的拳击选手之间的综合技术水准进行比较的全球P4P（pound for pound）排名进行了更新。

在9日晚于日本埼玉超级竞技场（Saitama Super Arena）举行拳击比赛中TKO击败日本WBA«超级»拳王村田凉太(16-3, 13 КО)的哈萨克斯坦中量级IBF/IBO世界拳王根纳季·戈洛夫金(42-1-1, 37 КО)，以968.6分的积分位列P4P排行榜首位。

墨西哥拳手索尔·阿尔瓦雷斯(57-1-2, 39 КО)以678.4分位居第二位。

位居的三位的是积分524.0分的美国拳击手特伦斯·克劳福德。

值得一提的是，在9日晚的比赛结束后，根纳季·戈洛夫金向自己的对手表达了敬意，并首次将自己的战袍以哈萨克传统赠与村田凉太。根据哈萨克人的传统习俗，为他人披上长袍是视对方为最尊贵者的至高礼节。

根据之前达成的协议，今年9月戈洛夫金将提升体重（从160磅提升至168磅），与老对手阿尔瓦雷斯进行三番战。

值得一提的是，戈洛夫金4月8日刚刚年满40周岁。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫专门就此致信表示祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】