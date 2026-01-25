中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:33, 25 一月 2026 | GMT +5

    前切尔西边锋维克托·摩西斯加盟哈萨克斯坦“凯萨尔”队

    哈萨克国际通讯社讯）尼日利亚前国脚、英超豪门切尔西前球员维克托·摩西斯已正式加盟哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州足球俱乐部凯萨尔。

    Виктор Мозес, ФК «Кайсар»
    Фото: ФК «Кайсар»

    俱乐部新闻处发布消息称，35岁的摩西斯以自由球员身份签约。在新赛季中，他将身披11号球衣代表“凯萨尔”出战。俱乐部社交媒体已发布视频，记录了球员在主场受到球迷热烈欢迎的场面。

    Виктор Мозес, ФК «Кайсар»
    Фото: ФК «Кайсар»

    维克托·摩西斯因在欧洲多家俱乐部的出色表现而广为人知。效力切尔西期间，他随队夺得英格兰足球超级联赛冠军，并两次获得欧联杯冠军。

    此外，摩西斯还先后效力过英格兰的水晶宫、维冈竞技、利物浦、斯托克城、西汉姆联，土耳其的费内巴切，意大利的国际米兰，以及俄罗斯的莫斯科斯巴达克等球队。

    在转会至“凯萨尔”之前，摩西斯效力的最后一家俱乐部是英格兰的卢顿镇。

    “凯萨尔”俱乐部管理层和教练组表示，摩西斯丰富的比赛经验和职业素养将对球队整体实力提升产生积极影响，同时也有助于年轻球员的成长和培养。

    值得一提的是，2025年10月，足球俱乐部“凯萨尔”正式移交至私营管理，由 TAU Group LTD 公司负责人接手。

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 克孜勒奥尔达 足球
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读