哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    08:15, 28 一月 2026 | GMT +5

    “凯拉特”赛前在伦敦进行训练 备战与阿森纳的欧冠比赛

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦足球俱乐部凯拉特在与英格兰阿森纳进行欧足联冠军联赛正赛阶段第八轮比赛前，在伦敦酋长球场进行了赛前训练。

    «Кайрат» провел тренировку перед матчем с «Арсеналом»
    Кадр из видео

    比赛将于1月28日至29日夜间1时在英国首都伦敦的酋长球场举行，并通过哈萨克斯坦电视台进行现场直播。

    在公开训练中，凯拉特队多名主力球员悉数登场。不过，达斯坦·萨特帕耶夫和阿扎马特·图亚克巴耶夫因伤未随队前往伦敦，将缺席本场比赛。

    据悉，主办方为凯拉特球迷区分配了2000张门票，门票开售后约一小时内即被全部售罄，显示出球迷对本场比赛的高度关注。

    值得一提的是，可容纳6万余名观众的酋长球场今年迎来启用20周年。该球场是阿森纳队的主场。

    此前在欧冠正赛阶段的比赛中，凯拉特先后以1:4不敌葡萄牙体育、0:5负于皇家马德里、1:2不敌国际米兰、0:1负于奥林匹亚科斯、2:3不敌哥本哈根、1:4负于布鲁日，并与帕福斯战成0:0平。

    阿森纳方面，在本届赛事中先后战胜了毕尔巴鄂竞技（2:0）、奥林匹亚科斯（2:0）、马德里竞技（4:0）、布拉格斯拉维亚（3:0）、拜仁慕尼黑（3:1）、布鲁日（3:0）以及国际米兰（3:1）。

    【编译：达娜】

    体育 足球
