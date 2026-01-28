“凯拉特”赛前在伦敦进行训练 备战与阿森纳的欧冠比赛

比赛将于1月28日至29日夜间1时在英国首都伦敦的酋长球场举行，并通过哈萨克斯坦电视台进行现场直播。

在公开训练中，凯拉特队多名主力球员悉数登场。不过，达斯坦·萨特帕耶夫和阿扎马特·图亚克巴耶夫因伤未随队前往伦敦，将缺席本场比赛。

据悉，主办方为凯拉特球迷区分配了2000张门票，门票开售后约一小时内即被全部售罄，显示出球迷对本场比赛的高度关注。

值得一提的是，可容纳6万余名观众的酋长球场今年迎来启用20周年。该球场是阿森纳队的主场。

此前在欧冠正赛阶段的比赛中，凯拉特先后以1:4不敌葡萄牙体育、0:5负于皇家马德里、1:2不敌国际米兰、0:1负于奥林匹亚科斯、2:3不敌哥本哈根、1:4负于布鲁日，并与帕福斯战成0:0平。

阿森纳方面，在本届赛事中先后战胜了毕尔巴鄂竞技（2:0）、奥林匹亚科斯（2:0）、马德里竞技（4:0）、布拉格斯拉维亚（3:0）、拜仁慕尼黑（3:1）、布鲁日（3:0）以及国际米兰（3:1）。

【编译：达娜】