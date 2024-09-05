顾虑安全形势 驻乌克兰使馆建议在乌哈国公民离境

哈驻乌大使馆于9月5日在telegram等渠道发布了一份公告。

在公告中，大使馆写道：

- 鉴于日趋紧张的局势，以及从安全角度出发，哈萨克斯坦共和国驻乌克兰大使馆建议哈萨克斯坦公民考虑从乌克兰境内离开的可能性。

大使馆在公告中指出了两条离开乌克兰边境的线路，分别是走陆路经波兰搭乘民航班机返回哈萨克斯坦，或者走陆路进入摩尔多瓦，再搭乘民航班机回国。

其中，若选择波兰方向的线路，哈萨克斯坦公民需具有申根签证。

而摩尔多瓦对哈萨克斯坦公民免签。

哈驻乌使馆同时提醒在乌哈国公民，密切关注防空警报，执行官方机构的防护指导，及时采取掩蔽措施，保护自身安全。

值得一提的是，俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突爆发后，哈萨克斯坦官方立即组织了撤侨行动，期间总计有743名在乌克兰的哈萨克斯坦公民乘坐分批次搭乘7架撤侨专机回国，另有900名哈萨克斯坦公民从乌克兰撤离至周边国家。

今年4月1日，哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫在新闻发布会上谈及在乌克兰的哈国公民情况时表示，在俄罗斯向乌克兰发动“特别军事行动”后从乌克兰撤回哈萨克斯坦的哈国公民当中，有相当数量已经返回了乌克兰。

【编译：木合塔尔·木拉提】