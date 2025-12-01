中文
    13:45, 01 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦球员达斯坦跻身全球前五青年球员榜

    哈萨克国际通讯社讯）全球知名足球平台Score 90公布了最新的世界青年球员排名，哈萨克斯坦新星达斯坦·萨特巴耶夫被评为国际足坛最具潜力的崛起力量之一，跻身全球同龄球员前五名。

    Photo credit: instagram.com/kff_team

    该平台拥有数百万用户，按照年龄段评选全球最优秀的年轻球员。本次榜单涵盖2005—2008年出生的球员，其中17岁组的全球前五名分别是：

    • 伦纳特·卡尔（Lennart Karl），德国，拜仁慕尼黑

    • 易卜拉欣·姆巴耶（Ibrahim Mbaye），塞内加尔，巴黎圣日耳曼（PSG）

    • 里奥·恩古莫哈（Rio Ngumoha），英格兰，利物浦

    • 霍内斯特·阿哈诺尔（Honest Ahanor），意大利–尼日利亚，亚特兰大

    • 达斯坦·萨特巴耶夫（Dastan Satpayev），哈萨克斯坦，凯拉特–切尔西

    Photo credit: Instagram/score90

    在这份精英榜单中，来自哈萨克斯坦阿拉木图俱乐部“凯拉特”的前锋达斯坦·萨特巴耶夫，再次获得国际足球界的高度认可，与拜仁、巴黎圣日耳曼、利物浦和亚特兰大的顶级新秀并列，稳居全球第五位。

    值得一提的是，根据与英国切尔西队达成的协议，这位17岁的前锋将在2026年年满18岁后正式加盟切尔西。在此之前，萨特帕耶夫将继续效力于母队“凯拉特”。

    萨特帕耶夫在俱乐部期间已取得多项历史性突破——不仅成为首位在欧冠正赛中取得进球的哈萨克斯坦球员，还跻身欧冠正赛历史上最年轻的三名进球球员之列。

    【编译：达娜】

