该平台拥有数百万用户，按照年龄段评选全球最优秀的年轻球员。本次榜单涵盖2005—2008年出生的球员，其中17岁组的全球前五名分别是：

伦纳特·卡尔（Lennart Karl），德国，拜仁慕尼黑

易卜拉欣·姆巴耶（Ibrahim Mbaye），塞内加尔，巴黎圣日耳曼（PSG）

里奥·恩古莫哈（Rio Ngumoha），英格兰，利物浦

霍内斯特·阿哈诺尔（Honest Ahanor），意大利–尼日利亚，亚特兰大

达斯坦·萨特巴耶夫（Dastan Satpayev），哈萨克斯坦，凯拉特–切尔西

Photo credit: Instagram/score90

在这份精英榜单中，来自哈萨克斯坦阿拉木图俱乐部“凯拉特”的前锋达斯坦·萨特巴耶夫，再次获得国际足球界的高度认可，与拜仁、巴黎圣日耳曼、利物浦和亚特兰大的顶级新秀并列，稳居全球第五位。

值得一提的是，根据与英国切尔西队达成的协议，这位17岁的前锋将在2026年年满18岁后正式加盟切尔西。在此之前，萨特帕耶夫将继续效力于母队“凯拉特”。

萨特帕耶夫在俱乐部期间已取得多项历史性突破——不仅成为首位在欧冠正赛中取得进球的哈萨克斯坦球员，还跻身欧冠正赛历史上最年轻的三名进球球员之列。

【编译：达娜】