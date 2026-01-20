哈萨克斯坦计划跻身全球前三大葵花籽油出口国

据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处介绍，为实现上述目标，哈萨克斯坦正从以往零散的出口支持措施，转向更加系统化、以行业为导向的管理模式，重点打造从原料种植、加工生产、物流运输直至目标市场的完整出口链条。

今年，阿斯塔纳召开了2026年首场非资源型出口推进出口总部会议。会议由哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长艾达尔·阿比尔达别科夫主持，重点讨论了农工综合体产品出口的新路径，以及哈萨克斯坦生产商在进入国际市场过程中面临的系统性障碍。

会议指出，2025年起，出口总部的工作模式发生了实质性转变。此前讨论多集中于个别问题，而在5月至12月期间，依托QazTrade平台共举行了五场行业专题会议，涵盖农工综合体产品、油脂油料产业、粮食深加工、蜂蜜以及工业和IT产品等领域，使出口支持工作更加贴近具体行业的经济特性。

这一工作的核心成果，是制定了《2026—2028年油脂油料产业出口发展路线图》。该行业首次被纳入以“全价值链增值”为核心的系统规划之中。文件编制过程中，对全国30多家从事油料作物种植和加工的企业进行了综合诊断，涉及阿拜州、东哈萨克斯坦州、阿克莫拉州、杰特苏州和阿拉木图州等地区。50多名来自政府和私营部门的代表参与其中，并确保了三大主管部门之间的协同合作。同时，在欧盟支持下，采用了国际贸易中心的国际方法论。

路线图明确提出一系列可量化目标，包括提高加工产能利用率、扩大出口市场版图，以及到2028年推动哈萨克斯坦跻身全球前三大葵花籽油出口国。由此，行业首次形成了以国际市场实际需求为导向的统一、协调行动方案。

会议还指出，基于油脂油料产业形成的行业化管理经验，未来有望推广至农工综合体其他领域。会上以小扁豆为例进行说明，该作物近年来出口持续增长，在盈利能力、气候风险承受能力以及出口吸引力方面，已超过传统粮食作物。

与此同时，与会各方重点讨论了制约非资源型出口发展的系统性问题，包括铁路运输优先保障、植物检疫和兽医监管程序、哈萨克斯坦企业进入中国相关名录、出口成本补贴以及金融支持工具可及性等。

- “油脂油料产品出口发展路线图为行业的战略发展奠定了坚实基础。同时，有必要加快将油脂加工企业纳入欧亚经济联盟生产商名录，并简化检疫程序，这将有效降低成本、提升出口潜力。” - 哈萨克斯坦全国油料作物加工协会代表亚德卡尔·易卜拉欣莫夫表示。

副部长艾达尔·阿比尔达别科夫指出，目前已形成一份统一的问题清单，对尚未解决的案例可在“人工干预”模式下提交至贸易和一体化部，必要时上报政府办公厅审议。同时，已决定今后按行业原则每月召开出口总部会议。

【编译：达娜】