全女性团队圆满完成哈萨克斯坦首项太空模拟实验

该项目由哈萨克斯坦人工智能与数字发展部航天委员会、哈萨克-英国技术大学（KBTU）、国家航天研究与技术中心股份公司（NSTRTC）、“哈萨克斯坦航天之旅”（Kazakhstan Gharysh Sapary）国家公司以及欧亚航天风险投资公司联合支持，旨在为国家航天员培训体系注入新活力。

全女性团队的先锋探索

“SANA-1”实验团队由航天委员会下属机构四名女性工程师和研究员组成，她们在为期10天的隔离舱内模拟真实航天任务，展现了哈萨克斯坦在科学与技术领域推动性别平等的坚定步伐。团队成员包括：

- 尤利娅·巴基洛娃：团队指挥官，国家航天研究与技术中心股份公司反应推进实验室高级研究员。

- 阿瑟姆·库安迪克：国家航天研究与技术中心股份公司隔热材料实验室研究员。

- 达莉娅·科马洛娃：共和国航天通信中心股份公司航天器飞行保障与技术状态监控部首席工程师。

- 莉娜拉·扎迪格洛娃：电离层研究所有限责任公司航天与地球物理研究实验室工程师。

Фото: Kazinform

实验于10月10日结束，团队成员走出隔离舱，标志着这一里程碑式任务的成功落幕。整个过程模拟了航天飞行的微气候、空气质量、温度和湿度等条件，团队成员不仅执行医学、心理和生理测试（如心电图、血液分析和认知实验），还评估了舱内工程系统，并开展团队协作研究。

科学洞见与女性力量

项目科学负责人阿琳娜·古托列娃是心理学博士、KBTU认知科学副教授，同时担任该校人工智能实验室主任。她强调，“SANA-1”旨在揭示隔离环境下人类认知、情感和生理适应机制。初步结果显示，参与者在实验中期面临睡眠不足和压力考验，导致认知表现一度下降，但后期情感状态趋于稳定，团队合作、共情和抗压能力突出。这些品质正是未来航天团队不可或缺的核心要素。

Фото: Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі

“全球航天员中女性仅占约12.5%，隔离环境下的女性动态仍是太空心理生理学中最少研究的领域，”古托列娃表示，“我们的团队证明了共情、领导力和情感支持是提升团队韧性的关键资源。这不仅为哈萨克斯坦航天员培训铺平道路，还将推动更多女性投身工程和太空科学。”

古托列娃透露，团队选拔采用封闭程序，综合评估科学专业技能、个性特征、抗压能力和内在动机。

“在完全隔离中，动机至关重要。参与者们渴望挑战自我，并为国家科技发展贡献力量。”

Photo credit: Agibay Ayapbergenov / Kazinform

她分享道，该项目源于她与航天委员会的长期合作，以及她在维也纳联合国论坛上展示的航天系统神经技术研究。未来成果将应用于Space Days Kazakhstan和联合国和平利用外层空间委员会（COPUOS）等国际会议，以及学术刊物，进一步优化心理生理监测系统和长期太空舱设计。

国家英雄的致敬与时代共鸣

实验恰逢世界太空周（每年10月4日至10日），今年主题为“Living in Space”（太空生活），呼应人类将太空转化为宜居环境的宏大愿景。收官仪式上，哈萨克斯坦首位航天员、国家英雄托赫塔尔·奥巴克罗夫亲临现场，值得一提的是，就是在34年前的同一天，他曾结束传奇的太空之旅并返回地球。

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

奥巴克罗夫高度赞扬全女性团队的坚韧与协作：

“女性的力量和韧性使她们特别适合应对太空挑战。在狭小空间中与相同面孔相处10天绝非易事，但她们以荣誉通过考验。这些实验对科学和我们的未来至关重要。”

他强调，该项目彰显哈萨克斯坦科学潜力的崛起，并呼吁持续投资类似举措，以传承航天精神，推动领域代际接力。

Photo credit: Agibay Ayapbergenov / Kazinform

仪式尾声，国家航天研究与技术中心股份公司董事长马拉特·詹尼克耶夫向团队颁发完成证书，表彰她们对国家科学进步的贡献。这不仅是专业认可，也为后辈研究者树立了典范。

展望未来：从太空到社会

“SANA-1”不仅是哈萨克斯坦航天探索的崭新篇章，还将研究洞见回馈社会，提升对人类认知、行为和科学实践的理解。

它促进STEM（科学、技术、工程、数学）领域女性参与，强化跨学科合作文化，并为预防情感压力、优化团队心理支持体系提供新策略。

古托列娃憧憬道：“研究太空人类行为，就应准备亲身经历。从小我就梦想探索宇宙。未来，我希望看到轨道上不止专业航天员，还有科学家、工程师和普通人共同助力人类向太空拓展。”

Photo credit: Agibay Ayapbergenov / Kazinform

通过这一项目，哈萨克斯坦正加速构建本土航天人才体系，助力全球太空公平与创新。“SANA”项目不仅关乎航天探索，更书写了哈萨克斯坦历史的新篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】