新人青年运动发出倡议 号召全民投身志愿服务

活动期间，来自全国各地的数百名志愿者围绕志愿服务的时代内涵与现实意义展开讨论。与会代表一致认为，志愿活动应严格在法律框架内开展，并同主管部门及社会各界保持密切协作。

新人青年运动领袖埃赛丽·巴鼎诺瓦在发言中表示，正如国家元首所指出的，真正的志愿者是具备高度公民自觉的人，他们心系社会整体福祉，将国家利益置于首位。这意味着，志愿服务并非出于个人私利，而是为共同事业贡献力量，是社会责任感的具体体现。志愿者不会局限于个人得失，而是主动回应社会需求，积极投身公益事业。

Фото: «Жаңа адамдар» қозғалысының архиві

她在讲话中特别引用国家元首的相关论述并非偶然。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫一直高度重视并积极支持志愿服务事业。随着联合国宣布2026年为“国际志愿者年”，今年1月，阿斯塔纳举行了2026国际志愿者论坛，托卡耶夫总统在论坛上发表重要讲话。

托卡耶夫总统在论坛上强调，为推动志愿服务持续健康发展，有必要在国家层面采取更加系统化的举措。今年，志愿服务发展三年路线图实施期将届满，政府应着手制定一份延续至2030年的新纲领性文件。

Фото: «Жаңа адамдар» қозғалысының архиві

托卡耶夫还指出，全面评估既往政策措施的实际成效至关重要，同时要结合哈萨克斯坦承担的国际义务，研究建立更具针对性的激励机制，进一步壮大志愿者队伍。

【编译：阿遥】