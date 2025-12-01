中文
    16:43, 01 12月 2025 | GMT +5

    草原石人与洞穴铭文实现数字化 保存原貌有“新方法”

    哈萨克国际通讯社讯）考古学家正对巴彦阿吾勒地区的历史遗迹——草原石人和洞穴铭文进行3D建模。当地历史学家表示，该地区约分布着50余座石人雕像。

    对历史文物进行数字化，是保护古代遗迹最可靠的方式之一。制作完成的3D模型可旋转、放大，并从不同角度查看，能够在不损失实际尺寸和色彩的前提下实现精准呈现。这类数字副本不仅便于科研交流，还可发送给国际研究人员，甚至作为展品陈列在虚拟博物馆中。

    当前，对考古遗迹进行扫描并创建3D模型，是保护露天文物免受时间侵蚀和人为破坏的难得机会。

    项目负责人、考古学家格奥尔基·佩列斯维托夫介绍说，没有这项技术，很难恢复文物的原貌，或将准确的信息传递给后代。

    —在扫描过程中，我们选择了摄影测量法。因为3D扫描仪价格高昂且限制较多。借助摄影测量技术，任何建筑都可以在半小时内完成扫描。我的工作经验之一是著名的巴彦阿吾勒肯佩尔塔斯岩石。我对其进行了扫描，并用3D打印机打印出来，最终成为一个现成的纪念品。-他说。

    近日，考古学家在阿拜州发现一处属于晚期青铜时代的巨型生产聚落。该遗址被专家评价为欧亚草原上目前已知规划最为严整、独一无二的考古遗存

    【编译：阿遥】

