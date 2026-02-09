如何释放结构性优势？哈萨克斯坦畜牧业站在全面转型的十字路口

根据哈萨克斯坦图兰畜牧业主协会与Dala.Camp专业协会的分析数据，全球市场对肉类产品的需求持续增长，出口竞争日趋激烈，兽医监管体系和生产标准也在不断演变。在国内，向更加可持续、可控的发展模式转型，已成为行业的迫切需求。

分析认为，当下所作出的决策，将直接决定哈萨克斯坦能否建立起一个深度融入全球供应链、以出口为导向且具备长期可持续性的肉类产业体系。

据联合国粮农组织和美国农业部等多方数据评估，全球家牛存栏量约为9亿至11亿头。2022年至2024年期间，全球牛肉年产量稳定在5800万至6100万吨之间。

尽管美国、巴西和印度仍是主要生产国，但全球对肉类产品，尤其是牛肉的需求总体保持增长态势。这一趋势主要源于人口持续增长、发展中国家居民生活水平提升，以及亚洲和非洲国家饮食结构的变化。

然而，目前哈萨克斯坦在全球牛肉市场中尚未占据重要位置。从出口国对比数据来看，我国尚未跻身系统性全球出口商行列，在全球供应中的占比仍然较低。

与此同时，全球牛肉出口市场呈现高度集中特征——巴西、印度、美国和澳大利亚等少数国家主导着国际市场，并在质量标准、产品细分（冷冻或冷却）以及定价逻辑等方面发挥着决定性作用。

在此背景下，哈萨克斯坦依然具备明显的结构性优势。我国长期位居全球大牲畜存栏量较高国家之列。图兰协会数据显示，哈萨克斯坦以约 860 万头的存栏规模位列全球第39位。

但遗憾的是，这一资源优势尚未有效转化为出口能力和加工优势。地理位置则是另一项潜在加分因素。根据物流路径测算，哈萨克斯坦肉类产品可在2至10天内抵达主要目标市场，在运输时效方面较远距离出口国更具竞争力。

在国内，原材料基地与加工环节之间仍存在明显的结构性脱节。分析材料指出，国内牛肉阶段性短缺与肉类加工企业产能利用不足并存，反映出“牧场—加工—市场”产业链整体运行效率偏低。

产业增长的主要制约因素，依然在于个体副业模式占据主导地位。大量牲畜集中在未能纳入出口体系、标准化程度较低，且在融资和管理资源获取方面受限的散户手中。

专家指出，哈萨克斯坦肉类出口潜力受限，并非源于外部市场需求不足，而是受制于产业内部的组织结构问题，包括畜群结构、标准化水平、管理效率以及协作机制等。

此外，由于缺乏稳定的预购（off-take）机制，价格波动风险加大，进一步削弱了牧民的投资积极性。同时，行业投资呈现碎片化特征，生产指标往往未能有效转化为相应的经济回报。

围绕上述关键议题，2026年2月14日至15日，以“哈萨克斯坦肉类工业中的大牲畜：未来路线图”为主题的Dala.Camp Forum 2026国际行业论坛将在布拉拜举行。

届时，来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、美国、巴西、荷兰、法国、阿联酋和土耳其的约150名行业代表将齐聚一堂，共同探讨并制定哈萨克斯坦肉牛养殖业的未来发展方向。

【编译：阿遥】