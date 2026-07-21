“智慧黄河”：数字技术如何守护中国的母亲河？

（哈萨克国际通讯社讯）黄河被誉为中华文明的母亲河。数千年来，这条孕育古老文明的河流，也曾因泥沙淤积和洪水泛滥被称为“中国之忧”。如今，在中国甘肃省兰州市，一套由人工智能、大数据、自动化监测设备和数字平台共同构建的生态治理体系，正让这条古老河流实现全天候“数字守护”。

提前，在参加中国甘肃省举办的“圣境甘南·心灵之旅”第二届（2026）甘南文旅全球媒体活动期间，哈萨克国际通讯社记者走进兰州市生态环境保护部门，实地了解“智慧黄河”数字化生态保护项目，探访中国如何利用数字技术守护这条跨越五千多公里的母亲河。

从“中华文明摇篮”到“中国之忧”

黄河全长5400多公里，是中国第二长河流，流经9个省（区），最终汇入渤海。中国历史上的夏、商、周等古代王朝都诞生于黄河流域，因此黄河也被中国人民称为“母亲河”和“中华文明的摇篮”。

黄河在中文中的字面含义是“黄色的河流”，但如今人们看到的河水往往呈现黄褐色。这并非水体受到污染，而是由其独特的自然环境所决定。

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山脉，源头清澈见底。当河流进入黄土高原后，大量细小的黄土颗粒在风力和降雨作用下被冲刷进入河道，最终赋予黄河标志性的黄褐色。如今，黄河每年仍携带数亿吨泥沙，被认为是世界上含沙量最高的河流之一。

Фото: Kazinform

然而，正是这些泥沙在历史上不断抬高河床，导致河道改道和严重洪灾。因此，黄河既被誉为“中华民族的母亲河”，也被称为“中国之忧”。

对于今天的中国而言，黄河治理的目标并不是改变其天然颜色，而是在尊重自然规律的基础上，实现生态保护与科学治理的平衡。近年来，中国通过植树造林、治理水土流失、加强污水处理以及建设数字化生态治理体系，不断提升黄河流域生态环境质量。其中，“智慧黄河”项目正是数字技术赋能生态治理的典型案例。

为黄河装上“眼睛”和“大脑”

兰州市是中国唯一一座黄河穿城而过的省会城市。黄河流经兰州全长150.7公里，其中47.5公里穿越城市核心区域，因此，黄河的生态环境不仅关系到城市的可持续发展，也直接影响数百万居民的生活和饮用水安全。

几年前，兰州市正式启动“智慧黄河”数字化平台建设，通过大数据、互联网和智能监测技术，为黄河打造了一套全天候数字化管理体系。

项目负责人形象地将其比喻为给黄河装上了“眼睛”和“大脑”。

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所谓“眼睛”，是遍布黄河及其支流的自动化监测设备和高清视频监控系统；而“大脑”，则是负责实时分析海量生态数据的智能管理平台。通过这些数字技术，管理部门能够第一时间发现环境变化，并迅速采取应对措施。

目前，黄河干流及支流沿线共部署了19座全自动水质监测站和251个视频监控点，对河流水质变化进行全天候实时监测。一旦发现异常情况，系统便会自动预警，相关部门能够及时开展处置工作。

与此同时，兰州市还对3022个排污口进行了全面排查和监管，从源头上减少污染物进入黄河水系。

数字技术让生态治理更精准、更高效

兰州市生态环境局相关负责人钟晓强表示，在数字化监测系统投入使用之前，生态监测主要依靠人工巡查和实验室检测，不仅耗时较长，也难以做到全天候监管。

他说：

“过去，工作人员需要沿河采集水样并送往实验室进行分析。如今，所有数据都能实现自动采集和实时分析。一旦水质发生变化，系统会立即向相关部门发出预警。”

自动化监测设备不仅能够实时检测水温、酸碱度、溶解氧等基础物理指标，还能持续监测化学需氧量（COD）、氨氮、总氮以及总磷等关键生态指标，从而实现24小时不间断生态监测。

钟晓强介绍，黄河水质与支流水环境密切相关，因此，当地政府还同步推进庄浪河、宛川河和蔡家河等支流生态治理工作。近年来，支流水质持续改善，流经兰州并向下游输送的黄河水质也长期保持稳定。

数字技术能否守护自然？

在兰州，“智慧黄河”项目最大的改变，不仅是让生态监测变得更加智能，更重要的是实现了生态治理理念的转变——从“发现问题”向“预防问题”转变。

过去，环境治理往往是在污染发生后采取补救措施；如今，通过数字技术，生态风险能够被提前发现并及时处置。

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钟晓强表示，“智慧黄河”的建设目标始终不是改变黄河的自然特征，而是在保护其生态系统完整性的基础上，让更多清洁水资源流向下游。

他说：

“黄河数千年来一直保持着黄褐色的自然状态。我们的目标不是改变它的颜色，而是确保水质安全，为下游地区输送更加清洁的水资源。”

目前，兰州市境内所有国家和省级监测断面的水质均达到“良好”或“优秀”等级，饮用水水源地全部符合国家生态环境标准。从兰州流向下游的黄河水，也稳定达到中国地表水环境质量Ⅱ类标准。

“智慧黄河”带来的启示

“智慧黄河”项目的意义，不仅体现在一组组生态数据的改善，更反映出数字技术正在成为生态文明建设的重要组成部分。

自动化监测系统、大数据分析和智能预警机制，让生态治理从传统的人力监管模式，逐步转向数字化、智能化和精准化。数字技术不再只是辅助工具，而正在成为环境治理的重要基础设施。

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对于这条孕育中华文明数千年的河流而言，如今守护它的不仅是自然本身，还有一套24小时不停运转的数字生态系统。

从“中华文明的摇篮”到“智慧黄河”的建设实践，这条古老河流正以新的方式讲述着人与自然和谐共生的故事，也为数字技术赋能生态保护提供了一个值得关注的中国样本。

值得一提的是，哈萨克斯坦与中国近年来持续加强人文和旅游领域合作。

哈萨克国际通讯社记者近日走进中国甘肃省甘南藏族自治州，在探访当地历史文化和非物质文化遗产的过程中发现，远在青藏高原的藏族传统文化中，竟能寻觅到与哈萨克民族文化遥相呼应的印记。

此外，本次访问期间，哈通社记者还对中国甘南藏族自治州的旅游发展潜力进行专题报道。此外，中国还在推进拥有约300年历史的拉卜楞寺保护修缮工作，将历史建筑修复与文化遗产传承列为重要发展方向。