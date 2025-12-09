突厥斯坦州打造三大农业集群 拟在2026年实现轻工业与农业产值大跃升

棉花-纺织集群已启动5个项目，总投资2010亿坚戈，可新增7000余个就业岗位。届时棉花单产将提高2-3倍、达到60公担/公顷，年加工原棉22.9万吨。目前2座棉花加工厂、2座节水灌溉设备厂已投产，纺纱厂建设即将竣工。

玉米集群核心项目为沙尔达拉“哈萨克淀粉”工厂，明年一季度投产后可年深加工15万吨玉米、推出26种产品，创造251个就业岗位。

肉类集群投资500亿坚戈的7个项目同步推进，将建成中亚最大50万头肉牛育肥及深加工综合体和现代化牲畜交易市场，新增802个就业岗位。

阔谢若夫州长表示，到2026年三大集群全面达产后，轻工业产值预计新增2200亿坚戈，农业产值预计额外增加4330亿坚戈。

温室农业全国占比将达80%

突厥斯坦州已成为哈萨克斯坦温室农业核心区，目前全国76%的温室集中于此。今年新增75公顷，总面积达1715公顷，第一季已收获10.2万吨蔬菜。

“明年再扩建62公顷，全国占比将提升至80%。”州长介绍。

同时，凯列斯区500公顷“Eсoculture-Eurasia”超大型温室综合体正在建设，一期51公顷将于今年投产，全面建成后可年产蔬菜超24万吨。

