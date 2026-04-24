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    11:12, 24 四月 2026 | GMT +5

    生态部：森林覆盖率升至5.1% 独立以来森林面积增加近700万公顷

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长努尔兰·库尔马拉耶夫23日在区域生态峰会上透露，国内森林资源版图正在持续扩张。

    生态部：森林覆盖率升至5.1% 独立以来森林面积增加近700万公顷
    Фото: Абай облысының әкімдігі

    据生态和自然资源部统计，自独立以来，哈萨克斯坦森林基金面积增加了690万公顷，目前已达3140万公顷。其中，实际林地覆盖面积为1400万公顷，全国森林覆盖率从3.8%提升至5.1%。

    库尔马拉耶夫表示，扩林仍是哈国未来的主攻方向。按照规划，到2030年，全国林地覆盖面积将增至1450万公顷。

    为全面落实国家元首指示，哈国正推进"种植20亿棵树"大规模造林行动。自2021年以来，已累计栽植超过16亿棵树苗。

    他指出，咸海地区生态治理同样受到高度重视。

    —最有效的手段之一是在干涸湖底种植本土植物，尤其是梭梭树，这有助于固沙保土、减少沙尘天气。自2021年以来，我们已在110万公顷土地上完成梭梭树种植。此外，与乌兹别克斯坦的联合治理行动也在持续推进，-库尔马拉耶夫说。

    据悉，哈方还提出了"中亚绿色屏障"倡议，拟通过扩大造林面积减缓土地退化、遏制沙尘蔓延，进而改善整个中亚地区的生态气候

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 环保
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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