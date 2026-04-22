区域生态峰会期间 各国领导人参观绿色技术国际展览

各国总统及外国代表团团长一行前往RES 2026 EXPO绿色与可持续技术国际展览。哈萨克斯坦、亚美尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等国总统以及其他贵宾参观了中亚国家及阿塞拜疆展馆。展馆集中展示了各国在绿色能源和自然资源管理领域的国家优先发展方向。

展览内容围绕生态系统保护、环境合作、生态问题解决路径以及咸海地区恢复等议题展开，旨在推动区域合作与可持续发展理念的落实。

Фото: Ақорда

各国领导人还了解了区域国家企业在生态领域的项目成果。相关企业围绕绿色能源、生态环境建设及废弃物回收利用等方向，展示了多项生产与技术解决方案。

据介绍，本次展览汇集了来自全球30个国家的240余家参展机构及国际合作伙伴，在120多个展馆中集中呈现了可持续发展领域的先进实践与创新成果。

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作为连接政府与企业的重要平台，配套举办的投资论坛备受关注。展会期间还举行了多场国际会议和专家研讨，围绕可持续发展与生态保护等热点议题展开深入交流。

此外，展会还组织了面向创新项目和青年创业者的“绿色”初创企业竞赛，并设置了区域设计师作品展示及生态主题电影节等多项活动，为与会嘉宾提供了丰富多元的交流与体验内容。

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根据此前报道，以“迈向可持续未来的共同愿景”为主题的区域生态峰会22日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳开幕。本次区域生态峰会由哈萨克斯坦与联合国及其他国际组织共同主办，旨在推动建立涵盖生态系统保护、水资源与土地资源管理以及生物多样性保护的综合政策与合作机制，进一步促进中亚地区可持续发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】