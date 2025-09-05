哈萨克斯坦新生儿死亡率下降22.7%

哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在阿玛纳特（AMANAT）党派扩大会议指出，政府正逐步接近到2029年将人均预期寿命提高至 77岁 的目标。去年年底，全国平均预期寿命首次达到 75岁4个月。他强调，在总统的支持和持续关注下，国家在改善医疗卫生领域主要指标方面取得了积极成效。

在“农村医疗现代化”国家项目框架内，全国计划建设 655个医疗机构，目前已完成 540个，可为 约100万农村居民 提供医疗服务。

同时，政府高度重视社会基础设施发展。根据总统的指示，今年将全面完成 全民饮用水保障 任务。为此，共投入 1470亿坚戈共和国预算资金，以及来自专项国家基金的 1600多亿坚戈。预计到年底，将在 17个城市和463个村镇 完成相关项目。

在“乡村信托”项目下，政府将资助 2.5万个创业项目，创造 3万个就业岗位。到2026年，地区支持总额预计将达到 5.4万亿坚戈。

总理强调，提升地区生活质量不仅依赖直接财政投入，还需通过发展机构的扶持机制。今年以来，巴伊铁列克国有控股公司已向企业提供超过 4万亿坚戈 的金融支持，完成全年计划（8万亿坚戈）的一半以上。

其中，约2万亿坚戈 用于支持中小企业，另有 1.5万亿坚戈 投入与中小企业紧密合作的大型企业。

【编译：达娜】