托卡耶夫：俄罗斯是哈萨克斯坦天赐的邻国

哈萨克斯坦总统强调，两国共同的历史比任何其他例子都更能体现团结。

- 在艰难岁月里，我们互相扶持，肩并肩，共同克服重重困难，最终取得了伟大的胜利，这份胜利我们至今仍铭记于心。我们的先辈留下了“天赐良缘”的箴言。俄罗斯是哈萨克斯坦天赐的邻国。-托卡耶夫说。