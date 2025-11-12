20:57, 12 11月 2025 | GMT +5
托卡耶夫：俄罗斯是哈萨克斯坦天赐的邻国
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，为欢迎哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对俄罗斯联邦进行国事访问，俄罗斯总统普京在克里姆林宫举行了盛大的晚宴。
哈萨克斯坦总统强调，两国共同的历史比任何其他例子都更能体现团结。
- 在艰难岁月里，我们互相扶持，肩并肩，共同克服重重困难，最终取得了伟大的胜利，这份胜利我们至今仍铭记于心。我们的先辈留下了“天赐良缘”的箴言。俄罗斯是哈萨克斯坦天赐的邻国。-托卡耶夫说。
据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。
两国总统在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了非正式会晤，并共进非正式晚宴。
12日上午，国家元首向“无名烈士墓”敬献花圈，缅怀卫国战争英灵。
当天，普京在克里姆林宫为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行隆重的欢迎仪式。
此外，两国总统还通过视频连线方式共同出席在乌拉尔举行的主题为“发展工人职业技能，促进工业化和进口替代”的哈萨克斯坦—俄罗斯第21届地区间合作论坛。
【编译：小穆】