哈萨克斯坦驻印尼巴厘岛名誉领事馆正式揭牌

来自印尼政府机构、商界、媒体以及在印哈萨克斯坦公民代表参加了揭牌仪式。

仪式上，阿布德卡热莫夫大使介绍了哈萨克斯坦当前的发展进程，并指出设立名誉领事馆是深化两国关系的重要一步。他表示，此举体现了哈印双方在投资、贸易、旅游和文化等领域拓展互利合作的共同意愿，必将进一步增进两国人民之间的友谊与交流。

巴厘省旅游局局长瓦扬·苏马拉查亚在致辞中高度评价哈萨克斯坦政府的这一外交决策，认为这不仅有助于推动双边经贸合作，也将进一步促进两国间的人员往来与旅游发展。

新任哈萨克斯坦驻巴厘岛名誉领事普图·维纳斯特拉对哈萨克斯坦政府和外交部给予的信任表示感谢。他表示将在自身职责范围内，积极推动两国各领域合作，为保障哈萨克斯坦公民和法人实体在印尼的合法权益贡献力量。

仪式期间，与会嘉宾还观看了展示哈萨克斯坦发展成就、历史文化和旅游资源的视频与音乐短片。

值得一提的是，日前，哈萨克斯坦同胞基金会代表团参加了在乌兹别克斯坦举行的“友谊日”系列活动。

【编译：阿遥】