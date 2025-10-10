独联体国家元首理事会会议即将开幕 托卡耶夫总统抵达会场

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在会场外热情迎接托卡耶夫总统的到来。

Фото: Акорда

随后，托卡耶夫总统同与会领导人共同合影留念。

值得一提的是，独联体国家元首理事会会议于10日塔吉克斯坦首都杜尚别举行，会议期间各成员国领导人将讨论区域合作、经贸往来等重点议题。出席会议的领导人包括：阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫，以及独联体秘书长谢尔盖∙列别杰夫。

应塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的邀请，托卡耶夫于10月9-10日对杜尚别进行工作访问。

访问期间，总统会见了塔吉克斯坦总统拉赫蒙，并出席了“中亚-俄罗斯”峰会。

【编译：达娜】