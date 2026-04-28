副外长出席德尔菲经济论坛 介绍哈萨克斯坦对外经济重点方向

德尔菲经济论坛被视为东南欧地区最具影响力的国际对话平台之一，汇聚政府、企业、专家界及国际组织代表。哈方表示，此次参会旨在进一步推广国家对外经济重点方向，扩大与欧洲市场合作空间。

论坛期间，阿勒别克·库安特洛夫与希腊外交部副部长哈里·特奥哈里斯共同出席专题讨论会。双方围绕全球经济发展趋势、能源与交通互联互通、国际供应链稳定，以及哈萨克斯坦、希腊和欧洲之间合作前景交换意见。

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库安特洛夫表示，哈萨克斯坦作为欧洲值得信赖的经济伙伴、中亚重要交通枢纽以及跨里海国际运输走廊关键参与方的作用持续上升。当前，哈方正重点推进经济多元化、工业发展、基础设施现代化，并加快构建连接亚洲与欧洲的新物流通道。

特奥哈里斯则指出，欧盟高度重视同中亚可靠伙伴加强合作，并积极评价哈萨克斯坦在能源稳定、交通互联互通及新贸易路线建设中的重要作用，同时表达扩大双边经贸合作意愿。

论坛期间，哈萨克斯坦代表团还同Enterprise Greece联合举办题为“哈萨克斯坦投资潜力及哈希合作机遇”的圆桌会议，吸引希腊工商界、行业协会及投资界代表参与。

库安特洛夫在会上表示，希腊是哈萨克斯坦重要合作伙伴，不仅体现在双边层面，也体现在欧盟框架内。2025年，两国贸易额达到24亿美元，哈萨克斯坦已成为希腊第二大原油供应国。

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哈方同时邀请希腊企业参与可再生能源、交通物流、冶金、废弃物回收、农工综合体、制药、旅游、数字技术及制造业等领域项目合作。

访问期间，库安特洛夫还会见了库安特洛夫还会见东南欧能源研究所执行主任科斯季斯·斯坦博利斯。双方就地区能源市场走势、欧洲能源安全、哈萨克斯坦能源资源进入欧洲市场，以及加强智库交流和共同参与两国能源论坛等议题交换意见。

【编译：达娜】