我们将在欧洲议会帮助解决哈萨克斯坦的问题——捷克总理

- 今天能来到这里，我感到无比荣幸。我一直梦想着能来到哈萨克斯坦，让我来告诉你们原因。我曾在大学国际贸易学院学习。大学毕业后，我于1998年11月在巴塞罗那从事化学领域的工作。在学院学习期间，我们讨论的主要话题是哈萨克斯坦的“绿色磷”研究。-他说。

安德烈·巴比什表示，他当时的主要目标就是亲眼看看哈萨克斯坦——这个磷矿生产大国。

- 工作期间，我曾向领导申请派我去哈萨克斯坦。但遗憾的是，至今我仍未有机会成行。这是我第一次访问哈萨克斯坦，来到你们美丽的国家。-他说。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

捷克总理表示，该国愿意帮助在欧洲议会解决哈萨克斯坦的问题。

- 如果您有任何问题需要我们的帮助，我们将尽力倾听并在欧洲议会寻求解决方案。因为有时欧洲议会的代表们只关注自身利益，而忽视了欧洲的利益，更热衷于政治。结果，欧洲蒙受损失。-他说。

他还表达了捷克共和国对购买哈萨克斯坦天然气的兴趣。

- 我们从美国和挪威购买石油和天然气。挪威每年从天然气销售中获得数十亿美元的收入。然而，自从乌克兰战争爆发以来，我们没有得到丝毫让步。-安德烈·巴比什说。

【编译：小穆】