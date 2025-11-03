布拉拜焕新：七座观景台展现自然与艺术之美

博列克套山不再仅仅是登山者的目的地。过去湿滑的岩石常使攀登变得艰难，如今游客可以沿着新修的台阶轻松登顶。山顶的中心观景台以雄鹰造型打造，象征自由与力量，游客们常在此驻足流连，从高处俯瞰，布拉拜湖的原始风光尽收眼底。

Фото: Адиль Саптаев

—我们为游客创造了更加舒适的观景条件。在实施项目过程中，没有砍伐一棵树，也没有破坏自然环境，一切都保持了原生态的样貌。例如，白桦林舞者公园是专为家庭休闲打造的空间，这里设有人造石雕、休息长椅和野餐区。-Archy Prosto公司总经理达斯坦·斯玛胡洛夫表示。

Фото: Kazinform

在焦角（Күйген мүйіс）也新建了观景台。这个以圆顶毡房为造型的平台，为游客提供了拍照和欣赏日落的绝佳视角。

布拉拜湖与大夏巴克特湖之间同样设有新的观景台，登临其上，两片湖水在目光交汇处闪耀出不同的光色。

Фото: Адиль Саптаев

安全保障也是改造的重要一环。在树木和支架上共安装了 35 个“智能”摄像头，并接入 SMART 系统。该系统能够实时追踪游客行进路线，还可记录违反自然保护规定的行为，提升了景区的管理水平。

Фото: Адиль Саптаев

“爱情广场”则成为了布拉拜最富浪漫气息的角落。对于携家人出游的游客来说，这里是远离喧嚣、亲近自然的理想去处。夜幕降临，风声与树叶的沙沙声交织成轻柔的旋律，为这片焕然一新的布拉拜增添了一份静谧与温情。

Фото: Адиль Саптаев

【编译：阿遥】