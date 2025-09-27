哈萨克斯坦“卡普恰盖小麦产品”首批出口中国

这项总投资超过120亿坚戈的项目（2024—2026年）包括：对一座可同时储存10万吨粮食的粮仓进行现代化改造；建设一座日处理400吨原料的榨油厂；建设一座日处理2500吨谷物的饲料加工厂；以及一座日产300吨面粉的制粉企业。

目前，粮仓升级改造和一座可容纳1000个集装箱的终端站建设已接近收尾，饲料加工厂一期工程也即将投产。项目已建成6500平方米的仓库，并更新了5.9公里的铁路线。

据农业部消息，面粉和油脂加工车间的设备正在安装中。综合体全面投产后，预计年产各类产品将包括：84万吨配合饲料、5.9万吨高等级面粉、3.1万吨小麦麸皮、5.46万吨植物油、6.16万吨油粕和1.75万吨颗粒麸皮。

—“卡普恰盖小麦产品”项目是加工能力现代化、扩大出口如何推动农业和国民经济发展的生动例证。首批产品运往中国，充分展示了哈萨克斯坦农业综合体的巨大潜力。我们将一如既往地支持那些能够提升国内加工能力、创造附加值的项目。-萨帕若夫表示。

该项目对于提升哈萨克斯坦的出口潜力具有特殊意义。目前，“卡普恰盖小麦产品”公司首批运往中国的产品已经准备就绪。未来五年，公司计划向邻国出口超过200万吨农产品。

