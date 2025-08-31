欧冠小组赛：阿拉木图海拉特主场迎战皇家马德里

值得一提的是，这将是皇家马德里“银河战舰”首次正式造访哈萨克斯坦。

在小组赛阶段，拉斐尔·乌拉兹巴赫京率领的“海拉特”将主场迎战皇家马德里、“布鲁日”、“帕福斯”和“奥林匹亚科斯”，客场挑战伦敦“阿森纳”、米兰“国际米兰”和丹麦“哥本哈根”。

预计这场对阵皇马的焦点战将座无虚席，2.4万座的中央体育场有望被来自哈萨克斯坦及周边国家的球迷填满。

门票信息

哪里可以买票？

门票将通过俱乐部官方渠道发售，包括Qairat SuperApp、俱乐部官网（售票区）、Freedom SuperApp和Ticketon平台。每人限购五张，建议球迷提前注册以简化流程。

由于需求旺盛，门票往往在开售后短时间内售罄。此前的比赛中，门票曾在两小时内售罄，随后社交媒体上出现高价转售现象，票价被炒至 5万至8万坚戈。针对这种情况，GosRating.com 已有人发起请愿，建议将限购数量缩减为两张，并引入个人识别码验证。

什么时候开售？

官方销售日期尚未公布。通常门票会在赛前一到两周开售，但这场比赛可能会提前至比赛前三周。具体信息将通过俱乐部官方渠道发布。

票价多少？

在此前的资格赛阶段，门票起价为1500坚戈。但考虑到比赛的重要性和需求量，对阵皇家马德里的票价预计将显著上涨。

如何购买？

开售后，系统将生成虚拟队列并随机分配顺序。由于座位在几分钟内可能被抢空，球迷需迅速操作。支付方式为在线支付，门票将以电子票形式发放。

【编译：阿遥】