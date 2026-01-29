“凯拉特”险些制造冷门 客场2:3惜败“阿森纳”

比赛上半场共打入4球。“阿森纳”三度攻破“凯拉特”球门，而客队则由若日尼奥通过点球扳回一城。

下半场，“凯拉特”整体表现稳健，成功限制住对手的进攻火力。“阿森纳”曾一次将球送入网窝，但因越位在先被判无效。比赛尾声阶段，“凯拉特”再入一球，由里卡尔迪尼奥破门，将比分改写为2:3。然而，由于时间所限，阿拉木图球队未能进一步扩大攻势，最终遗憾告负。

值得关注的是，“凯拉特”主教练拉斐尔·乌拉兹巴赫京在比赛中进行了多次换人调整，使场上同时出现7名哈萨克斯坦本土球员。除首发登场的亚历山大·姆林斯基、特米尔兰·阿纳尔别科夫、亚历山大·希罗博科夫和阿迪列特·萨德别科夫外，达米尔·卡萨布拉特、列夫·库尔金和拉马赞·巴格达特也在比赛中登场。另一名首发本土球员叶尔金·塔帕洛夫则在下半场被外援替换下场。

随着本场比赛结束，“凯拉特”正式结束了2025/26赛季欧冠联赛征程。球队将把重心转向备战新赛季哈萨克斯坦国内赛事，相关比赛预计将于3月拉开帷幕。