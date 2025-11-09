中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    历史性胜利：哈萨克斯坦赛车队夺得兰博基尼超级特罗菲世界总决赛冠军

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦Artline Kazakhstan车队在意大利米萨诺赛道举行的兰博基尼超级特罗菲系列赛（Lamborghini Super Trofeo）世界总决赛中夺冠，创造了哈萨克赛车史上的历史性成就。

    Тарихи жеңіс: қазақстандық автокоманда әлем чемпионы атанды
    Фото: Kazinform

    在Pro-Am组别的比赛中，车手肖塔·阿布哈扎瓦和叶戈尔·奥鲁杰夫代表Artline Kazakhstan出战。两人凭借稳定的发挥和精准的配合，在持续50分钟的激烈较量中，于比赛还剩16分钟时成功登上领先位置。

    然而，随后因对手车辆发生碰撞，比赛进入“安全车（Safety Car）”模式，所有赛车被迫减速，这也使哈萨克斯坦车队失去了扩大领先优势的机会。最终，他们以第二名的成绩率先冲过终点线。

    赛后，裁判组认定排名前两位的车队存在违规操作，并追加处罚时间。最初，Artline Kazakhstan车队也被加罚10秒，从第二名降至第四名。

    但在哈萨克斯坦方面正式提出申诉后，赛事组委会重新审查了比赛录像和技术报告，最终裁定Artline Kazakhstan车队为本届世界总决赛冠军。

    值得一提的是，在此前举行的欧洲区总决赛中，Artline Kazakhstan车队获得亚军。

    【编译：达娜】

    体育 哈萨克斯坦
