10:31, 24 四月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦女性在生态项目中的参与度持续提升
（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的区域生态峰会上，与会代表就女性在可持续发展及应对气候变化挑战中所发挥的作用进行了深入探讨。
哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长叶尔波勒·图亚克巴耶夫在会上称，目前哈萨克斯坦经济领域共有450万名女性从业者。
—去年，在专项计划框架下，共有47.5万名女性实现就业。此外，还有3万名女性接受了创业基础知识培训，-图亚克巴耶夫表示。
他强调，女性群体已成为国家实现可持续发展的重要支柱。
—在涉及可持续发展的相关领域，如水资源管理、农业以及各类生态项目中，女性的参与度正在不断增强，所占比例持续上升。哈萨克斯坦正向国际社会积极展示其在社会与性别平等、自然资源高效管理原则方面的坚定立场与显著成果，-他指出。
根据官方统计，全国适龄劳动力人口约为980万人，其中登记失业人口为44.89万人。在面向雇主与求职者的"电子劳动交易所"（Enbek.kz）上，共登记空缺岗位57,761个；国际招聘平台HeadHunter哈萨克斯坦频道则发布了36,909个岗位。考虑到不同平台间存在重复，综合测算显示，平均每个岗位约有7至8名求职者参与竞争。
【编译：阿遥】