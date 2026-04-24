哈萨克斯坦女性在生态项目中的参与度持续提升

哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长叶尔波勒·图亚克巴耶夫在会上称，目前哈萨克斯坦经济领域共有450万名女性从业者。

他强调，女性群体已成为国家实现可持续发展的重要支柱。

—在涉及可持续发展的相关领域，如水资源管理、农业以及各类生态项目中，女性的参与度正在不断增强，所占比例持续上升。哈萨克斯坦正向国际社会积极展示其在社会与性别平等、自然资源高效管理原则方面的坚定立场与显著成果，-他指出。