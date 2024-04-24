历史学家观察：哈萨克斯坦历史研究日益受到关注

萨比托夫指出，近年来我国迎来了学术和历史研究的复兴。然而，目前存在的一个问题是，学术研究成果往往局限于学术界内部，难以为普通民众所知。因此，当前亟需开展相关项目，促进学术研究成果普及化和大众化。

-归根到底，我们存在许多历史谬误，这些虚构的历史并非官方所为，而是个人杜撰的家族史或部落神话。如今，国家正在努力更新民众的历史观，启动了新版哈萨克斯坦历史编撰工作，以期使历史知识更加准确翔实，并与以往的版本形成对比。-萨比托夫在接受哈通社记者采访时说。

他举例说，10年前，学者们从中国史料中发现，早在1447年，哈萨克汗国建立者克烈汗和贾尼别克汗就曾派遣使者前往中国，并自称为亦剌八里城统治者。此外，还有史料表明，1453年克烈汗曾是白水城(塞兰，今奇姆肯特市附近) 的统治者。

-也就是说，关于克烈汗和贾尼别克汗在1465年脱离阿布海儿汗宣布独立的说法，完全被新的史料所推翻。-他强调。

他表示，每年都会有新的史料被发现，因此及时更新哈萨克斯坦历史教科书至关重要。

【编译：阿遥】