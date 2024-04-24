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    07:27, 24 四月 2024 | GMT +6

    历史学家观察：哈萨克斯坦历史研究日益受到关注

    历史学家：对哈萨克斯坦历史的兴趣与日俱增
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦术赤汗国研究所所长贾克斯勒克·萨比托夫表示，近年来国家加大了对科研的投入，这将为历史研究的更新和去伪存真创造有利条件。

    萨比托夫指出，近年来我国迎来了学术和历史研究的复兴。然而，目前存在的一个问题是，学术研究成果往往局限于学术界内部，难以为普通民众所知。因此，当前亟需开展相关项目，促进学术研究成果普及化和大众化。

    -归根到底，我们存在许多历史谬误，这些虚构的历史并非官方所为，而是个人杜撰的家族史或部落神话。如今，国家正在努力更新民众的历史观，启动了新版哈萨克斯坦历史编撰工作，以期使历史知识更加准确翔实，并与以往的版本形成对比。-萨比托夫在接受哈通社记者采访时说。

    他举例说，10年前，学者们从中国史料中发现，早在1447年，哈萨克汗国建立者克烈汗和贾尼别克汗就曾派遣使者前往中国，并自称为亦剌八里城统治者。此外，还有史料表明，1453年克烈汗曾是白水城(塞兰，今奇姆肯特市附近) 的统治者。

    -也就是说，关于克烈汗和贾尼别克汗在1465年脱离阿布海儿汗宣布独立的说法，完全被新的史料所推翻。-他强调。

    他表示，每年都会有新的史料被发现，因此及时更新哈萨克斯坦历史教科书至关重要。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 科学 哈萨克 历史 科研
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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