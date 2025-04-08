农业部副部长：农产品出口五年增长逾五成 出口市场覆盖66国

-总体来看，近年来哈萨克斯坦农工综合体产品出口持续增长。过去五年，出口总额增长了51%，达到51亿美元，出口目的地涵盖全球66个国家。其中，加工产品在出口结构中的占比达到52%。传统的出口市场包括中亚、欧亚经济联盟国家、伊朗、土耳其、中国和欧盟。-塔斯居列科夫表示。

据他介绍，种植业主要出口商品包括小麦、大麦、亚麻籽和豆类等；畜牧业则以牛肉、羊肉和冷冻鱼为主；加工类产品则涵盖小麦粉、葵花籽油、苏打水、棉纤维等。总体来看，谷物与油籽、面粉、植物油、糖果制品、牛肉和羊肉等构成了出口商品的主要类别。

-2023年，哈萨克斯坦粮食总产量达到2520万吨，创历史新高。为保障国内外市场供给，我们已采取一系列措施推动粮食销售。2024年，粮食出口总量为790万吨，同比下降11.2%。不过，从去年9月至今年3月，新粮出口量同比增长了55%，达680万吨，表现积极。-他说。

塔斯居列科夫指出，中亚依然是哈粮食出口的主要市场，对该地区的出口总量超过360万吨；同时，对阿富汗出口26.4万吨，对中国出口82.4万吨。

尤为值得关注的是，哈萨克斯坦已恢复向伊朗和阿塞拜疆出口本国粮食，对这两个市场的出口量分别达到79.1万吨（增长18倍）和45.9万吨（增长98倍）。

他特别指出，为进一步支持粮食运输企业，政府正采取措施补贴运输成本，目前有关动用国家储备资金的决议草案已进入签署程序。

据数据显示，哈萨克斯坦粮食出口整体形势持续向好，仅去年12月就有近100万吨粮食出口海外，全年累计出口总量达790万吨，创下新纪录。

【编译：阿遥】