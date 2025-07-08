农业部长回应牛肉涨价：市场供应充足，问题出在中间环节

据其介绍，目前全国牛肉平均零售价为每公斤2960坚戈。活牛价格则因地区差异而有所不同，通常每公斤在1250至1500坚戈之间。

—牛屠宰后的产肉率大约为50%，由此计算，肉类价格大致应为每公斤2700至2800坚戈。然而，零售价格很难加以控制，因为最终售价由销售终端及中间环节决定。-他在政府会议结束后的新闻发布会上指出。

萨帕若夫表示，农业部正会同贸易和一体化部对流通环节的加价行为及最高限价进行监控。他同时强调，在个别情况下，将对违规行为处以罚款。

他补充称，目前国内牛肉供应充足，并具备稳定的出口能力。去年，哈萨克斯坦共出口牛肉2.2万多吨。

—问题主要出在转售链条上。农民不愿以低于成本的价格出售，因为牲畜养殖本身投入巨大。从经济角度看，每公斤3500坚戈左右的价格是合理的。相比之下，邻国如乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦的肉类价格已高达每公斤6000坚戈。哈萨克斯坦的肉类市场能够完全实现自给自足。关键在于整顿中间流通环节的无序行为，只有这样，市场才会趋于稳定。总体而言，目前的肉类价格是稳定的。-他说道。

数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫8日在政府例行会议上提出了一项综合性方案，旨在通过引入动物福利（animal welfare）标准和智能农场技术，推动畜牧业数字化转型，进一步提升行业效率与可持续发展能力。

【编译：阿遥】