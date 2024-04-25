农业部发言人：灾后牲畜死亡赔偿工作全面展开

为有效处理死畜，农业部与地方政府部门联合成立了防疫队，并积极开展死畜收集和无害化处理工作。特列巴勒鼎表示，已完成97%的尸体处理工作，并强调有关市面上销售来历不明肉类的信息与事实严重不符。

为进一步做好疫病防控工作，农业部兽医监督管理委员会对受灾地区进行额外消毒处理，并加强对牲畜疫病监测和防控工作。

针对牲畜死亡的赔偿问题，特列巴勒鼎表示，全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部已制定了相应方案，由地方委员会负责核实和登记受灾情况。受灾户需向当地委员会申请理赔，并提供相关证明材料。补偿标准根据牲畜的市场价格确定，并由国家统计局定期发布。

特列巴勒鼎介绍了各地区的具体补偿情况，库斯塔奈州、阿克托别州、卡拉干达州、西哈州等地区均已开始启动赔偿工作，其中库斯塔奈州已发放赔偿金1.132亿坚戈，阿克托别州已发放9830万坚戈，西哈州预计本周末开始发放赔偿金。同时，阿特劳州和阿克莫拉州也正在受理牲畜死亡赔偿申请。

特列巴勒鼎强调，牲畜死亡赔偿资金来源包括政府财政拨款和非预算资金。

【编译：阿遥】