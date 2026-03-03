农业部会见联合国开发计划署代表 聚焦农业韧性与生态保护

萨帕若夫在会谈中强调，哈萨克斯坦农业部与联合国开发计划署在国别方案框架下已建立起了建设性、系统性的合作伙伴关系。

—在确定国别方案优先方向时，充分考虑国家战略导向和可持续发展任务至关重要。我们将这一文件视为加强协作、汇聚双方资源的有效工具，旨在促进经济增长、维护生态平衡并推动国家社会发展，-他指出。

瓦维尼亚表示，联合国开发计划署未来将继续把提升农业韧性和生产力水平作为重点工作方向。

目前，农业部正与联合国开发计划署共同实施一系列联合项目。

其中，联合国开发计划署正在推进一项关于保护哈萨克斯坦北部地区生态系统并推动农业生产体系可持续发展的项目。在该项目框架下，哈萨克斯坦农工综合体多元化转型获得了支持。为促进豆类作物和多年生牧草种子生产，项目还协助为阔克舍套实验生产林场配备了现代化技术设备。

此外，联合国开发计划署正与“哈国粮”公司合作，继续实施豆类作物（如小扁豆）长期远期采购机制。

萨帕若夫强调，在哈萨克斯坦管辖的里海海域及邻近地区实施海洋与海岸资源综合管理项目具有重要意义。该项目旨在建立可持续的自然资源管理体系，保护生物多样性，并促进沿岸地区经济社会发展。

萨帕若夫还对联合国开发计划署长期以来给予的支持与协作表示感谢。他指出，当前各项在建项目取得的成果，应成为进一步机制化推进并在各地区推广成功经验的基础，这将为实现哈萨克斯坦国家层面的发展目标提供有力支撑。

【编译：阿遥】