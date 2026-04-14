哈萨克斯坦农牧业保持稳健增长 畜牧业产值占比显著

尽管该领域长期受到季节性波动、气候条件以及物流因素影响，但整体发展仍展现出较强韧性。当前，农业不仅是吸纳各地区就业的重要领域，也逐步成为推动国家经济增长的重要动力。农业生产综合体的发展，有效带动了加工业扩张，拉动了内需，并进一步夯实了国家粮食安全基础。

从结构来看，畜牧业对总产值增长的贡献最为明显。该领域产值达到8318亿坚戈，同比增长3.6%；植物种植业产值为525亿坚戈。

投资方面，今年1月至2月，农业固定资产投资同比大幅增长76.5%，达到686亿坚戈。同时，食品加工领域投资增长2.7倍，总额达到660亿坚戈。

在畜牧存栏方面，家牛数量增至920万头，马匹达480万匹，骆驼31.26万只，羊及其他小型牲畜达到2320万只。

存栏规模的扩大直接带动了主要产品产量增长。数据显示，肉类产量达254.1万吨，同比增长3.6%；奶类产量为652.7万吨，同比增长3.6%；禽蛋产量达到11.176亿枚，增长9.5%。

食品工业同样延续良好发展势头。食品制造业产值增长12.6%，达到10274亿坚戈；饮料制造业产值增长10%，达到2696亿坚戈。

分产品看，黄油产量增长55.4%，植物油增长17%，肉类罐头增长10.5%，香肠制品增长6.5%，发酵乳制品增长4.7%。

总体来看，哈萨克斯坦农业生产综合体在保持稳步增长的同时，不仅有效保障了国家粮食安全，也为区域经济发展和宏观经济稳定提供了有力支撑。

【编译：阿遥】