哈萨克斯坦农业今年取得了哪些成就？

种植业成就斐然

近日，哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫在年终媒体见面会上表示，今年前11个月，全国农业总产值同比增长6.1%，达到9.2万亿坚戈。其中，畜牧业产值增长3.5%，种植业增长7.6%，农业实物量指数达到113%。这表明，在去年高基数的背景下，农业依然保持了稳健增长态势。数据显示，与两年前相比，整体产量已有明显提升。

Фото: Үкімет

今年全国粮食产量达2710万吨。去年粮食同样喜获丰收，为粮食及面粉出口奠定了良好基础。

—在2024—2025贸易年度结束时，哈萨克斯坦粮食出口量达到创纪录的1340万吨，如计入饲料粉在内，总出口量超过1500万吨。其余部分用于国内饲料、加工及种子储备。目前，新一季作物已出口390万吨，同比增长13.6%。预计全年出口潜力可达1300万吨，外销版图覆盖全球45个国家。-萨帕若夫指出。

他表示，强劲的出口在稳定国内市场方面发挥了关键作用。

—我国粮食产量是国内需求的2至3倍。出口过剩粮食不仅能缓解国内及传统市场的价格压力，还能带来直接经济效益，增加外汇收入、支撑本币汇率，农户也得以将收益用于更新设备和扩大再生产。-他说。

Фото: ҚР АШМ

统计数据显示，2025年马铃薯总产量达到290万吨；棉花产量约为43万吨，创近18年来新高。成绩的取得，主要得益于灌溉方式由传统模式向滴灌转型。今年，哈萨克斯坦首次实现5万公顷棉田采用滴灌，平均单产提升至每公顷30公担，部分农场甚至达到每公顷60公担。

油料和豆类作物成为拉动增长的重要动力。豆类作物产量创下110万吨纪录，其中透镜豆84.2万吨、豌豆22.2万吨、鹰嘴豆2.2万吨；油料作物总产量达到480万吨。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

萨帕若夫表示，农业部将继续落实国家元首关于作物多样化的指示，通过科学轮作，保持土壤肥力，并降低农户经营风险。

—针对仓储基础设施相对滞后的问题，相关调整正在加快推进。随着对仓储条件要求更高的油料和豆类作物占比不断上升，政府正制定针对电梯仓储扩建和改造的优惠贷款计划，预计将于2026年上半年启动。-他说。

畜牧业稳步发展

目前，全国牛存栏量达到830万头，羊2130万只，马440万匹。值得注意的是，农业部于2024年初启动了统计数据核实工作，核减此前虚报的200万头牛和320万只羊，使官方统计数据与商业运营和出口规模更加吻合。

Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

根据国家元首指示，哈萨克斯坦将自2026年起实施《畜牧业发展综合计划》，重点包括：

—为各畜牧业分支提供优惠贷款，补充流动资金；

—提供长期优惠贷款，用于购买种畜及开发边远牧场基础设施；

—加强行业专业人才保障。

此外，今年9月还启动了面向育肥场的专项优惠融资计划。

Фото: Ризабек Нүсіпбек/Kazinform

为确保畜牧业持续增长，上述计划将着力推动先进养殖经验在肉牛产业中的本地化应用。萨帕若夫透露，未来计划拨款不少于2000亿坚戈支持畜牧业发展，其中包括引进优质母畜，为行业扩张奠定基础。

今年前10个月，牛肉出口量达3.02万吨，羊肉出口量达2.55万吨。哈萨克斯坦已成功进入阿塞拜疆、蒙古、摩洛哥、伊朗及欧盟市场，目前正就向日本、韩国和阿联酋供应肉类和乳制品进行磋商，同时与卡塔尔、英国讨论蜂蜜出口事宜，并与厄瓜多尔就丰年虾卵出口展开对话。

Фото: ҚР АШМ

家禽业同样表现亮眼。过去5年，国内禽肉产量由23.65万吨增长至36万吨。按照规划，到2027年还将新增5家禽类加工厂，年产能增加24万吨，实现完全满足国内市场需求。

食品加工业转型升级

今年前11个月，哈萨克斯坦食品工业产值达3.5万亿坚戈，饮料产业产值为1.1万亿坚戈。年内共有40个项目推进建设，其中29个已投入运营，涵盖油料、肉类、果蔬、羊毛加工及复合饲料生产等领域。

萨帕若夫指出，哈萨克斯坦正逐步摆脱单一原材料出口模式，转向高附加值产品生产。新建工厂将覆盖肉、奶、毛、油、果等全产业链，为国内市场提供更多优质食品。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

目前，主要食品的进口替代进展顺利，尤其是乳制品领域已基本消除对进口的依赖，超市货架上大多数牛奶和酸奶均为国产产品。粮食深加工方面亦取得突破，现已有3家企业生产淀粉、谷蛋白、糖蜜和生物乙醇。按照规划，到2028年将启动5个大型粮食加工项目，总投资26亿美元，新增3300个就业岗位，产品线将拓展至氨基酸、糖浆和维生素等领域。

Фото: АШМ

农业融资与数字化进程

农业生产质量的提升，离不开农技规程的严格执行以及国家层面的及时支持。2025年，全国粮食平均单产提高至每公顷17公担，部分先进农场甚至达到40公担。今年政府提供优惠融资750亿坚戈，2026年春耕融资工作也已提前至今年10月启动。

Коллаж: Kazinform / world-nan.kz / Freepik / Pexels

在数字化方面，农业部批准了《2027年前农业工业综合体数字化转型路线图》，计划实现144项业务流程数字化，逐步迈向“数据驱动管理”。

目前，Gosagro.kz补贴申请系统已覆盖所有补贴方向，拥有20万活跃用户，累计为农户节省成本超过10亿坚戈。动物溯源系统和许可证管理系统已实现全流程电子化，全面取消纸质单据，有效加强了兽医安全监管。通过引入“牛犊挂钩母亲身份证（IIN）”机制，长期存在的统计偏差问题得到明显改善。

此外，全国农业用地数字化工作已全面完成，公开的数字农业地图正式上线。展望2026年，核心任务是构建“E-APK”统一数字生态系统，整合各类信息系统至数据湖，并引入人工智能分析工具。这将显著减轻农户行政负担，提升金融机构风险评估能力，也为政府决策提供更加精准的数据支撑。

【编译：阿遥】