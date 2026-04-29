哈萨克斯坦农业生产者获得6000亿坚戈优惠融资 政府加码支持农企发展

农业部表示，政府正实施一揽子措施，扩大农业经营主体融资渠道，加快行业技术现代化进程。

在提前融资机制下，全国农业生产者已获得总额超过5000亿坚戈的优惠贷款，覆盖耕地面积超过600万公顷。为提高贷款可得性，政府还提供总额2250亿坚戈的贷款担保。总体来看，用于春播和秋收工作的资金规模约为7500亿坚戈。

农业机械更新也是政策重点方向。2026年，在优惠租赁计划框架下，已签署采购3700台农业机械设备合同，总金额达1470亿坚戈。官方认为，这将有助于提升劳动生产率并降低农业生产成本。

根据已批准的畜牧业综合发展规划，自今年3月起，哈方推出年利率6%的“Igilik”和“Bereke”两项新贷款产品，用于购买优质种牛。

此外，政府还实施年利率5%的育肥场优惠贷款计划，支持饲料采购、兽药购买及零配件支出。针对农产品加工企业，哈方推出年利率5%的流动资金优惠贷款，同时启动粮仓、电梯仓储设施建设和 модернизация 的新融资工具。

农业部表示，未来还将按照“Ken Dala”模式扩大对温室和果园项目的支持，并为渔业企业推出流动资金贷款机制。上述措施旨在减少原料型出口，发展深加工产业，并提高国内高附加值产品产出。

会议同时指出，为保障2025年农业工业综合体高规模融资，国家财政仅投入1530亿坚戈预算资金，占优惠贷款和租赁总规模的15%。其中，超过90%的受益对象为中小型农场和农业企业。

哈萨克斯坦公共委员会主席叶尔詹·努尔巴耶夫表示，大规模融资已开始产生积极效果，有助于提升农业部门稳定性和竞争力。

【编译：达娜】