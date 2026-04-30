世界犬业联盟主席：塔兹犬是国家文化遗产的重要象征

塔玛什·雅克尔表示，能够与总统先生会面，他深感荣幸。

—我很高兴来到哈萨克斯坦，这也是我第一次踏上这片土地。对我而言，与总统先生的会晤意义重大。我们的交流是在坦诚、友好的氛围中进行的。我向国家元首强调了支持世界犬业联盟成员俱乐部的重要性，因为我们的联盟以特许经营模式运行，这意味着我们出具的各类文件及犬只血统证明，均可在全球五大洲100个国家得到认可，-雅克尔说道。

谈及塔兹犬（哈萨克猎犬）时，雅克尔表示，他已就该犬种与托卡耶夫总统交换了看法。

—两年前，世界犬业联盟正式承认了这一犬种。去年在赫尔辛基举行的世界犬展上，我担任总裁判，并决定授予塔兹犬“世界冠军”称号。鉴于哈萨克犬业联合会所做的大量工作，我相信这一决定是正确的。此外，我还了解到哈萨克斯坦总统本人也饲养塔兹犬，他向我展示了总统府庭院内的塔兹犬雕塑，-他说。

雅克尔强调，每一种名贵纯种犬，尤其是塔兹犬，都是国家文化遗产的重要组成部分。

—因此，我很高兴看到哈萨克斯坦通过塔兹犬在世界犬业共同体中占据了一席之地。我也希望总统继续支持本土专家。当一位政治家或国家元首亲自关注品种发展时，最终将惠及整个社会。我期待通过此次访问更深入了解这个美丽的国家，并带着良好的印象离开。本周日，我还将担任国际犬展的裁判。我此前从未在同一场活动中见过60只塔兹犬集中亮相，因此对此充满期待，-他表示。

据此前报道，当日，托卡耶夫总统会见了世界犬业联盟主席塔玛什·雅克尔。

【编译：阿遥】