一座建筑的前世今生：巴甫洛达尔曾作为监禁场所的历史建筑

这座斯坦尼察区县管理机构旧址，如今已被认定为建筑遗产，坐落于巴甫洛达尔历史城区，并被列入地方级文化遗产名录。

该建筑建于1901年巴甫洛达尔发生一场大火之后。那场火灾几乎烧毁了全城三分之一的区域。火灾发生前，城市建筑多以木结构为主，之后砖石建筑逐渐增多。斯坦尼察区县管理机构一直设于该楼内直至1920年，其间地下室始终作为禁闭室使用。

Фото: Артем Викторов / Kazinform

一位当地历史研究者介绍说，革命前，巴甫洛达尔的行政权力掌握在斯坦尼察区县管理机构手中。该机构由斯坦尼察大会选举产生，成员包括斯坦尼察首领、其副手、三名法官以及一名财务官，负责管理斯坦尼察的全部民政和经济事务，包括维护治安、保护居民财产，以及道路和建筑的修缮工作。斯坦尼察法院对违法行为进行裁决，根据情节轻重，处罚方式包括罚款、最多七天拘禁，甚至体罚。

Фото: Артем Викторов / Kazinform

据介绍，被认为“罪责较重”的居民和哥萨克曾被关押在地下禁闭室中。1918年革命爆发后，白卫军曾在这里拘禁布尔什维克、革命者以及苏维埃成员。那段时期在建筑墙壁之内究竟发生过什么，如今只能通过历史推测来还原。

Фото: Артем Викторов / Kazinform

革命之后，1919年，这座建筑被改作无线电通信站和电话交换站，并持续使用了约十年。此后，这里陆续入驻过不同机构，目前该建筑已由国家机关接管和使用。

Фото: Артем Викторов / Kazinform

此外，当地还流传着关于商人德罗夫住宅地下室的传说。1920年，该建筑曾被国家安全机构使用。传言称，“红色”军官在此长期实施审讯和酷刑，甚至存在一条通往额尔齐斯河的地下通道，用于转移被处决者的遗体。不过，这些说法至今仍停留在民间传说层面。

Фото: Артем Викторов / Kazinform

在巴甫洛达尔市阿斯塔纳街与列尔蒙托夫街交叉口处，如今矗立着一栋建于1981年的多层住宅楼。然而，许多老居民仍清楚记得，这里曾是一座被称为“白色监狱”的关押场所。该监狱约建于1880年，由商人德罗夫出资修建，最初用于关押刑事罪犯，后来也关押过政治犯。

据史料记载，在这座“白色监狱”中曾关押过多位知名人士，其中包括“阿拉什”运动领导人阿里汗·布克伊汗以及作家亚历山大·索尔仁尼琴。在斯大林时期，反对政权的人士也曾被送至此地。民间传言称，高墙之内一度发生过处决事件，但相关细节已难以考证。

此前，哈萨克国际通讯社还曾报道过阿特巴萨尔市的两处独特历史建筑。

【编译：木合塔尔·木拉提】