哈萨克斯坦燃油供应是否充足？能源部作出回应

在答复哈通社置评请求时，能源部表示，目前巴甫洛达尔石化厂、奇姆肯特炼油厂和阿特劳炼油厂均以96%至98%的产能运转，燃油储备持续得到补充。从总体情况来看，全国燃油库存能够满足当前市场需求。

根据能源部提供的数据，目前全国油库及在途运输环节的燃油储备如下：

92号汽油（AI-92）：36.6万吨，可满足全国约30天用量；

95号汽油（AI-95）：7.3万吨，可满足约20天用量；

柴油：51.8万吨，可满足约34天用量。

能源部指出，保障国内市场燃油供应是当前工作的首要任务。鉴于我国燃油价格低于周边国家水平，防范“灰色”出口也成为重点工作方向。为此，能源部已采取一系列有力措施，确保国内市场供应优先。

据此前报道，自取消政府对汽油价格的管制以来，哈萨克斯坦AИ-92汽油的零售价格呈现出逐步上涨趋势。对此，哈萨克斯坦能源部回应称，将不会允许燃油价格出现剧烈波动。

【编译：阿遥】