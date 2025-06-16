韩春霖：丝路精神已转化为中国与中亚之间的实际成果

—两千多年前，中国汉代使者张骞出使西域，扣开中国与中亚友好交往大门，拉开丝绸之路序幕，这条千年古道将中国与中亚文明紧密联系在一起，奠定了以和平合作、开放包容、互学互建、互利共赢为内核的思路精神。 这是我们共有的价值、知识和精神财富，为携手构建更加紧密的中国中亚命运共同体，提供了精神动力。-他说。