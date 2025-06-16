韩春霖：丝路精神已转化为中国与中亚之间的实际成果
（哈萨克国际通讯社讯）6月16日中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖在“睦邻友好携手共进”2005中亚—中国人文交流活动上致辞，自中亚国家独立的三十多年来，中国和中亚国家讲信修睦、共谋发展、安危共担、互融互通、坚守正义。
—两千多年前，中国汉代使者张骞出使西域，扣开中国与中亚友好交往大门，拉开丝绸之路序幕，这条千年古道将中国与中亚文明紧密联系在一起，奠定了以和平合作、开放包容、互学互建、互利共赢为内核的思路精神。 这是我们共有的价值、知识和精神财富，为携手构建更加紧密的中国中亚命运共同体，提供了精神动力。-他说。
他表示，构建中国中亚命运共同体，中国即是倡导者，也是行动派。
—自中亚国家独立的三十多年来，中国和中亚国家讲信修睦、共谋发展、安危共担、互融互通、坚守正义。 我们持续巩固政治互信，加强战略沟通，在涉及彼此内核利益问题上始终坚定相互支持，加快推进共建“一带一路”倡议，与中亚国家发展战略对接，不断深化物质合作，创建共同综合合作和持续的安全关，坚定捍卫共同安全，持续深化文明构建，不断夯实睦邻友好民意基石。-他指出。
韩春霖指出，古老的丝路精神在中国中亚合作中不断得到传承和发展，丝路情谊在这片土地上持久回响。
—第二届中国中亚峰会举办在即，六国元首将共同开启合作共赢的新阶段。本次活动聚焦中国和中亚各国文明相互尊重、 和谐共处、互学互建，将为促进中国和中亚国家友好合作，推动构建中国中亚民共同体，做出积极贡献。-他强调。
“睦邻友好 携手共进”2025中国—中亚人文交流活动于6月16日下午在哈萨克斯坦总统中心举行。哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林出席开幕式，宣读国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫贺信并致辞。
卡林指出，论坛不仅是关于中亚与中国之间合作的探讨，更关乎数百万人命运交织的广袤地区的未来走向。