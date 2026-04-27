哈萨克斯坦与粮农组织确定农业领域未来合作重点方向

会谈期间，双方重点讨论了粮农组织—哈萨克斯坦伙伴关系计划实施进展、联合项目制定与协调进程，以及下一阶段合作前景。

萨帕若夫表示，哈萨克斯坦高度重视与粮农组织合作，并将其视为推动农工综合体发展和保障全球粮食安全的重要国际伙伴。他指出，目前双方专家团队正协同推进核心文件制定工作，已进入最后阶段。哈方希望所有合作项目既符合国际标准，也契合国家农业发展优先方向。

Фото: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

萨帕若夫表示，相信相关合作倡议将为哈萨克斯坦农业技术现代化注入新的动力，哈方愿继续深化与粮农组织战略伙伴关系，加强经验交流，共同落实既定目标。

古楚则表示，粮农组织高度评价与哈萨克斯坦的合作水平，并认为双方合作仍具有广阔拓展空间。他指出，现有联合项目已取得实际成效，粮农组织愿进一步扩大合作，支持哈萨克斯坦农工综合体可持续发展，并加强区域粮食安全保障能力。

根据介绍，在伙伴关系计划框架下，双方正重点推进多项战略项目。其中，“哈萨克斯坦本土品种与种业”国家倡议国家倡议已在阿克莫拉州、阿拉木图州、库斯塔奈州和北哈萨克斯坦州完成数据采集工作，并与粮农组织举行专项磋商，以明确目标指标体系。

此外，国家土壤有机碳监测、评估与核证体系建设项目即将启动，并将在2026年至2029年全面实施。双方还在制定蝗虫监测与预测系统升级项目，计划通过数字技术、人工智能及无人机提升防治效率。

目前，哈萨克斯坦农业部与粮农组织正联合实施10个重点项目，总金额达950万美元。重点方向包括奶牛养殖与兽医安全、渔业及水产养殖、育种与种子产业、动物疫病预防与控制、蝗虫监测强化，以及土地和水资源可持续管理等领域。

双方还讨论了在全球环境基金第九增资周期（GEF-9）框架下开展合作的前景，相关项目将涵盖土地资源可持续利用、水资源高效管理、生物多样性保护及适应气候变化等内容。

会谈结束时，双方同意继续加强合作，推动农业领域各项联合项目取得更多务实成果。

【编译：达娜】