托卡耶夫总统与韩国总统李在明举行小范围会谈

托卡耶夫首先对李在明邀请他访问韩国表示感谢。

“大韩民国是哈萨克斯坦的战略伙伴。两国人民之间有着长期以来的牢固友谊和相互理解，并保持着密切的文化和人道主义联系。我们两国之间只有友谊，没有任何争议。我们面临的目标是进一步发展双边关系。今天上午，我们举行了一场很好的商务论坛。一个大型商业代表团也随我一同来到韩国。目前，双方正在不同领域实施一些很有吸引力的项目，我们的计划也很扎实。其中，我们就进一步推进Alatau City项目进行了认真讨论。这确实是一个非常必要且重要的项目，我们对此十分重视。我们已将有关城市地位的规定写入宪法。从法律层面看，我们将为韩国企业提供各项保障。”总统指出。

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托卡耶夫总统表示，目前，哈萨克斯坦居住着超过12万名高丽族民众，他们的生活得到了各方面保障，高丽族侨民已经成为我们社会的积极成员。

他特别提到了高丽族将军洪范图。

“我对洪范图的历史非常了解。他是一位真正的英雄，也是一位爱国人士。我们有理由认为，为了让人们铭记他，我们共同采取了明智的行动。这一事件已经过去100多年，但韩国人民仍然没有忘记自己的将军，这令人感到惊叹。为了让这位英雄被人们铭记，我们将他的遗骸送回祖国，履行了我们的公民义务。”托卡耶夫表示。

托卡耶夫高度评价了两国在不同领域合作的现状及未来前景。

“谈到双边关系，此次访问期间，双方签署了总额达190亿美元的商业协议。我们对韩国投资者的工作感到满意，今后将继续保持这一领域的联系。我们在酒店、炼油厂建设以及城市建设方面都有很好的计划。特别是，我们将着力加强文化和人道主义合作。”国家元首说。

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韩国总统向哈萨克斯坦领导人表示敬意，并指出他高度重视此次首尔之行。

“感谢您当年作出决定，将在韩国历史上具有特殊地位、并在困难时期保护韩国人民的洪范图将军遗骸送回韩国。当年，哈萨克斯坦人民曾为被流放的韩国人提供庇护。在此，我向您以及哈萨克斯坦人民表示感谢。”李在明表示。

双方在会谈期间表示，愿保持两国之间的系统性联系，并相互提供全面支持。

会谈结束后，两国元首确认，双方有意进一步巩固哈萨克斯坦与韩国的战略伙伴关系，并赋予这一关系新的、务实的内涵。

同日，托卡耶夫总统会见韩国总理韩圣淑。双方就进一步深化哈韩战略伙伴关系、扩大贸易投资合作以及推进交通物流、关键矿产、汽车制造、数字化、人工智能和医疗等领域联合项目进行了讨论。双方还一同了解了Alatau Smart City项目实施进展。

此外，托卡耶夫15日还出席哈韩商业圆桌会议，邀请韩国企业积极投资哈萨克斯坦，进一步扩大双方在工业、基础设施、关键矿产、能源、交通物流、人工智能、农业和医疗等领域的合作。