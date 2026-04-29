托卡耶夫与捷克总理举行大范围会谈 聚焦能源与经贸合作

会谈中，托卡耶夫总统指出，双方进一步深化合作蕴含着广阔空间。

—我认为，双边政治合作与经贸关系前景十分广阔。我们在联合国、欧安组织等国际组织框架下保持密切协作，并开展定期对话。在许多领域，我们都有进一步拓展的潜力，-托卡耶夫表示。

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托卡耶夫总统高度评价捷克奉行的建设性、务实外交政策。他指出，两国稳定的政治对话为发展全面伙伴关系创造了有利条件，议会间互动也在不断加强。

国家元首特别强调，捷克是哈萨克斯坦在欧盟内的重要贸易伙伴之一。

—双边贸易保持增长态势，令人满意。我们也有意在未来进一步扩大经贸合作。目前，已有190多家捷克企业在哈萨克斯坦开展业务，其中包括斯柯达、奥姆尼波尔、泰特拉和ZVVZ等行业龙头及其他可靠工业伙伴。双方在推进联合项目方面拥有大量机遇，-他强调。

巴比什总理表示，此访将为两国关系开启新的阶段。

—我们将哈萨克斯坦视为战略伙伴。相信通过共同努力，双边贸易还将进一步增长。首先，我们希望加强能源领域合作。捷克有意从贵国获得长期稳定的石油供应。考虑到我国能源发展战略以核能为重要支柱，而哈萨克斯坦作为全球主要铀生产国之一，对我们具有关键意义，-他说。

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巴比什还指出，哈萨克斯坦能源安全建立在多元化基础之上，并表示捷克企业已准备在相关领域推进合作项目。

此外，巴比什总理就新宪法全民公投顺利举行向托卡耶夫总统表示祝贺，认为这一进程有助于巩固国家发展基础并引领未来方向。

会谈中，两国领导人还就工业、油气、核能、交通物流、国防工业、数字化、农业和医疗卫生等领域的合作前景进行了探讨。

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双方指出，两国关系不仅体现在经贸层面，也植根于共同的历史记忆与人文联系。

托卡耶夫总统对捷方参与普氏野马重引入哈萨克草原项目表示感谢，并提到该项目是哈萨克斯坦在生物多样性保护方面的重要成果之一。

巴比什表示，捷方愿在双边及欧盟框架内推动放宽对哈萨克斯坦公民的签证制度。

会谈结束时，双方商定制定具体项目清单，以落实高层达成的各项共识。

此外，巴比什邀请托卡耶夫总统在方便时访问捷克，国家元首对此表示感谢并愉快接受邀请。

据此前报道，当天，托卡耶夫总统与到访的捷克总理安德烈·巴比什举行小范围会谈。

【编译：阿遥】