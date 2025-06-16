他表示，千年丝绸之路，一衣带水，源源流长，古老的历史长河中建立了中国与中亚交流互建的友好故事。今天中国人所喜爱的石榴，无花果等水果和琵琶等乐，也是历史上由中亚传播到中国的。

—习主席高度重视中国和中亚国家的关系， 指出中国始终是中亚国家值得信任和礼重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。首届中国中央峰会之后，习主席与中央五国元首共同种下了六棵象征远离的石榴树，寓意着中国与中央解密团结合作。今天我们起播《平语近人--习近平喜欢的典故》国际版，正是在六国元首的共同引领下，推动中国与中亚国家深化人民友谊，加强文化交流的一个生动实践。-他指出。

慎海雄指出，这档节目精心选取习主席引用过的中国古籍和经典民曲，聚焦生态环保，文化传承，现代化建设等主题，深刻展现习主席卓越的领导智能，深厚的人文情怀和独到的历史眼光，为构建更加紧密的中国中亚利益共同体，提供生存持久的精神力量。

—中国中央电视总台始终致力推动中国和中亚国家友好交往和民心相通。我们与中亚国家主流媒体联合拍摄精品节目，共同开展了直通中亚中国贸易协定的媒体活动，用镜头讲述中国与中亚合作共赢的深入故事。我们举办精品节目展，以中亚各国能够习惯的角度分享中国现代化的蓬勃活力和中华文化的独特魅力。-他说。

“睦邻友好 携手共进”2025中国—中亚人文交流活动于6月16日下午在哈萨克斯坦总统中心举行。哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林出席开幕式，宣读国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫贺信并致辞。

卡林指出，论坛不仅是关于中亚与中国之间合作的探讨，更关乎数百万人命运交织的广袤地区的未来走向。