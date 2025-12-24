托卡耶夫总统呼吁在环保领域引进日本经验

国家元首在讲话中表示，在“新面貌”项目框架下，计划在五年内翻新城市历史街区150栋建筑的外立面。此外，还将对街道进行景观美化。

- 总体而言，过去两年里，阿斯塔纳涌现出许多公共空间。绿地面积大幅增加，休闲场所也随之增多。这非常好。首都居民对此表示赞赏。现在我们必须将这些地区的治安维持在适当水平。这首先直接取决于居住在首都和到访首都的哈萨克斯坦公民。内务部和警察部门必须密切关注此事。-他说。

总统强调，阿斯塔纳不应该是一座只有中心街道像镜子一样闪闪发光的城市，也应该关注城市郊区的发展。他同时还呼吁企业家们积极参与城市发展。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统表示，环境保护是一个战略性问题。

- 当然，令人欣慰的是，社会上已经形成了高度的环保文化，居民们也开始积极参与到我们共同家园的生活中来。这就是我发起“清洁哈萨克斯坦”项目的原因。全国上下都支持这个项目。环境保护是一个战略性问题。让我来告诉你我为什么发起“清洁哈萨克斯坦”意识形态运动。因为生态和清洁应该成为我们日常生活的一部分。-他说。

国家元首指出，许多亚洲城市都在采用经济效益高的垃圾处理方法。治理垃圾的确势在必行。

- 东京拥有1400万人口。尽管如此多的人居住在一座城市内，但东京的清洁和秩序水平却非常高。例如，我在峰会上的讲话中，热情洋溢地向日本首相致辞，说道：“贵国的强大在于贵国人民。你们始终倡导和谐。日本人求知若渴，举止得体，待人尊重。他们保持房屋、公寓和居住建筑的清洁。同时，他们不断接受教育，并将知识传承给年轻一代。”我们需要同样的思维方式。这就是为什么我对数字化和人工智能寄予厚望。我们需要迎头赶上，成为科技强国的典范。-他说。

据此前报道，在牛津经济研究院发布的 2025 年亚洲城市排名中，阿斯塔纳位列第 36 位。

【编译：小穆】