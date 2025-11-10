战略优先：哈萨克斯坦加速推进农业现代化进程

粮食安全与农业综合体的发展是哈萨克斯坦的战略重点。面对国际市场价格波动、气候变化和物流困难等挑战，确保国内市场稳定供应尤为关键。托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦的农业潜力尚未得到充分释放，亟需在体制和机制上实现系统变革。

目前，政府正在落实将农业综合体推向新发展阶段的一系列具体措施。国情咨文中提出的任务已成为农业转型的总体蓝图，核心目标包括保障粮食安全、推动农业向更高质量水平发展，以及提高生产链条的整体效益。

据农业部介绍，根据《2021—2030年农业发展纲要》，该领域已进入新一轮现代化阶段。纲要充分借鉴了国际经验和全球趋势，全面评估了行业现状。此外，《至2027年农业发展规划》已获批准，针对2026—2030年的分阶段计划正在制定中，重点放在农产品深加工、出口潜力提升和资源高效利用。

在“向现代农业经济转型”的框架下，农业部正推进建设区域农业枢纽与现代化物流中心，并扩大农产品深加工项目。同时，还制定了《畜牧业发展路线图》，包括完善优惠信贷机制、扩大饲料生产以及提高农业专业人才培养质量等方向。

哈萨克斯坦正在通过这些具体行动，稳步迈向农业现代化与粮食安全并重的新阶段。

畜牧与乳业迎来新增长

近年来，畜牧业呈现出明显的增长势头。农业部数据显示，2024年牛肉产量达到43万吨，比上年增长7.5%，基本满足国内消费需求。

为提高肉类生产效率，哈萨克斯坦引入了澳大利亚式“肉类产业集群”模式，将中小型农户纳入统一生产链，以提升养殖和屠宰环节的效益。从2025年8月1日起，肉牛收购及育肥基地建设将获得年利率5%的优惠贷款，专项资金规模达500亿坚戈。

乳制品产业同样展现出积极势头。自2023年起，以北哈州为样板的奶牛养殖与加工项目在全国推广，项目贷款利率仅为2.5%。全国计划建设115座乳制品农场，总产能超过60万吨。目前已有50座投入运营，年内将再启用28座。到2029年，国内乳制品市场将实现完全自给。

稳定价格与保障供给

农业部指出，食品价格上涨主要源于物流和流通环节，而非供给不足。目前肉类和乳制品的生产已足以满足国内需求。为防止价格非理性波动，各地正在运行“价格稳定基金”机制。

其中，农业部负责保障生产供给，贸易和一体化部则负责协调市场价格政策。

加工产业与进口替代

提升附加值、推动产业多元化是农业政策的重要方向。为提高加工企业产能、降低对进口依赖，政府出台了多项经济激励措施，包括：

补贴深加工企业的原料采购成本；

政府承担新建及改造工厂投资的25%；

对贷款利率进行贴息补助；

对食品加工业企业的增值税减免高达70%。

这些举措不仅巩固了国家粮食安全基础，也将提升本国产品的质量与国际竞争力。

拓展出口与国际市场

哈萨克斯坦农产品的国际知名度正在上升。为扩大出口方向，贸易和一体化部建立了完整的支持体系。KazakhExport公司为出口提供担保与风险保险，QazTrade中心则协助企业参与国际展会、贸易活动，并补贴培训与物流费用。

目前，哈萨克斯坦乳制品已进入中亚、欧亚经济联盟国家市场，并出口至阿塞拜疆和韩国，显示出本国产品符合国际标准、具备较强竞争力。

专家：补贴与信贷机制亟待优化

农业科学院博士卡基姆詹·萨尔哈诺夫认为，农业的核心问题在于经营体制的现代化。

“首先，应将小型农户纳入正式的市场体系，通过合作社实现资源整合。对于偏远地区，可依托公私合营模式建设大型农场，以带动农村基础设施与社会发展。”他指出。

萨尔哈诺夫表示，现行补贴与低息贷款往往效果有限，部分合作社“名存实亡”。

他强调：“支持不能仅停留在资金层面，而要落实到具体措施上。例如提供农机设备、推广创新技术。政府应承担合作社的初始资金建设，通过长期贷款或投资方式予以支持。”

他还强调，粮食安全应被视为国家安全的重要组成部分。

“要增强中小农户的责任感与可持续性，否则盲目补贴将使进口比自产更具吸引力。我们拥有巨大的自然与农业潜力，应将其转化为切实成果。”

出口挑战与“无海口困境”

全国企业家商会“阿塔梅肯”农业与食品工业处主任耶尔肯·瑙尔兹别科夫指出，哈萨克斯坦缺乏出海口是农业出口的最大瓶颈。

“因此，我们应重点发展高附加值产品的出口，如牛肉与禽肉。”他说。

瑙尔兹别科夫认为，应优先发展具有国际需求的产品，例如中国、伊朗、波斯湾国家及中亚地区需求旺盛的红肉与羊肉。他强调，单纯扩大产量并不足够，国家需提供全方位支持，包括补贴、融资租赁、保险、物流基础设施及空运出口体系建设。

他还指出，现有的KazTrade和KazakhExport支持体系资金不足。例如KazTrade仅提供80亿坚戈的补贴，难以覆盖全部出口运输成本。

瑙尔兹别科夫建议建立“国家农产品品牌”，如以“KazMeat”为核心的有机产品国家品牌体系，以提升国际市场信任度。他还提议通过稳定铁路运费、发展跨里海运输通道、完善空运基础设施等方式提升物流效率。

他同时提醒，出口限制政策应谨慎使用。

“虽然限制活畜出口能稳定国内价格，但若导致违约，将损害我国在国际市场的信誉。政府应探索更灵活的价格调控机制。”

融合科技与创新：农业的未来方向

下院议员、“阿吾勒”党派团领导人、农业问题委员会主席谢里克·叶吉兹巴耶夫指出，人工智能与数字技术是提高农业效率的关键工具。

“在总统的支持下，国家正以前所未有的规模投资农业领域，总额达1万亿坚戈。但要确保资金发挥实效，必须建立系统化监测与结果导向机制。”他说。

叶吉兹巴耶夫强调了几项优先任务：

强化农户合作与联合体建设，帮助小农户提高竞争力； 发展加工产业与附加值链，从原料出口转向制成品生产； 提高土地与水资源利用效率，推广滴灌与数字化水资源管理； 加强科研与创新，推动高校与科研机构与农企合作，发展智能农业； 改善物流与市场通达性，完善储运和销售网络。

他指出，优惠信贷能帮助农户覆盖运营成本、购买饲料和兽医服务，从而增强畜牧业稳定性。改善基础设施不仅能提高生产效率，还能带动农村就业与社会稳定。

叶吉兹巴耶夫强调，食品安全不仅意味着产量增加，更意味着产品质量、稳定供应与市场体系的可持续性。

“农业支持政策必须实现从资金投入到实质性成果的转变，让农民不仅是生产者，更是市场的积极参与者。”

哈萨克斯坦农业发展并非单纯依靠财政支持即可实现。真正的现代化需要科学创新、数字化、合作体建设与物流升级。中小农户的稳定性、产品质量和市场可及性，是国家粮食安全的关键支柱。

专家们一致认为，培育国家农业品牌、提升国际标准、完善长期规划和风险保障机制，将为哈萨克斯坦农业可持续发展和农产品出口注入新的动力。

哈萨克斯坦农业潜力的充分释放，不仅关乎国家经济增长，更直接影响民众生活质量与国家未来发展的根基。

【编译：木合塔尔·木拉提】