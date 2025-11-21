匈牙利投资者将在哈萨克斯坦建设饲料厂

匈牙利驻哈萨克斯坦特命全权大使奥托·伊万·罗纳参加了会谈。

据了解，UBM 集团正在哈萨克斯坦实施一项投资计划，其中包括建设几家饲料厂和一家预混料厂。

- 几个月来，贵公司对所有问题进行了详尽的分析，确定了工厂的选址，并建立了重要的合作伙伴关系。目前，旨在加强国家粮食安全和现代化生产能力的该大型项目正式启动。这些项目在哈萨克斯坦农业综合体的现代化，以及哈萨克斯坦和匈牙利战略合作发展中发挥着重要作用。-农业部长说。

阿科什·瓦尔加指出，哈萨克斯坦对公司具有重要的战略意义。

- 我们的目标是打造高质量、高效率的现代化企业，促进哈萨克斯坦饲料行业的可持续发展。我们衷心感谢您在项目实施过程中给予的全面支持，这对我们意义重大。-他说。

在阔斯塔奈州，UBM集团和Eco Broiler有限公司正在联合实施一项年产能10万吨的复合饲料厂建设项目。在阿拉木图州，UBM集团计划与KazFoodProducts有限公司联合建设一座年产能4.8万吨的预混料厂。该项目计划于2026年开工建设。

会后，UBM集团和Eco Broiler Ltd LLP的代表签署了一份谅解备忘录，旨在共同实施UBM集团在哈萨克斯坦建立预混料、浓缩料和复合饲料生产企业网络的项目。该项目涵盖国内市场以及对中亚国家的出口。

此外，作为长期发展战略的一部分，计划在阔斯塔奈地区建设一座年产能为 21.6 万吨的大型复合饲料厂。该产品的主要消费者是 Eco Broiler 公司的垂直整合结构以及该地区的农业和畜牧业部门。该工厂一期工程计划于 2026 年至 2030 年投入使用。

