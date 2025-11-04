政府会议：总理部署粮食储运、深加工与春耕准备工作

“国家为农民提供了创纪录的支持，包括优惠信贷与租赁，总额达到1万亿坚戈。农户在种子、燃料和化肥方面得到了全面保障。得益于这些措施和农民的辛勤劳动，今年实现了良好收成。” - 总理说。

总理向全国农民表达感谢，并强调农业成功不仅取决于自然条件，更依赖科学的农艺技术和对先进耕作方法的严格遵守。他指出，只有通过正确的农艺管理，哈萨克斯坦的农产品才能在国际市场上保持竞争力。

别克帖诺夫强调，政府下一阶段的重点任务是保障收获粮食的安全储存与高效销售。他要求：

所有粮食接收与储存企业必须保持不间断运行，严格遵守储存技术规范；

交通部与国家铁路公司（KTZ）要确保粮食运输的连续性和车皮调配计划的执行；

植物检疫部门须在粮食储存与销售全过程中加强质量控制；

贸易部与农业部应共同制定措施，既保障传统出口市场，也要积极开拓新市场。

总理指出，哈萨克斯坦必须从传统的原粮出口模式逐步转向高附加值农产品生产。他举例称，在江布尔州和突厥斯坦州的玉米加工厂、阿斯塔纳的淀粉生产基地，以及北哈州、库斯塔奈州、阿克莫拉州的赖氨酸、谷朊粉和生物乙醇项目，已成为农业现代化的成功范例。

“我们需要吸引更多投资进入深加工领域，让哈萨克斯坦不只是出口原粮，而是出口高附加值的最终产品。” - 总理说。

他还要求各地区政府密切关注粮食与蔬菜储备状况，确保主食与基本农产品供应稳定。

别克帖诺夫称，2026年春播和收割工作的提前融资机制已经启动。农业部与Baiterek(巴伊铁列克)国家控股公司联合开展资金支持工作，要求各部门确保融资过程高效、透明，并覆盖更多农业生产者。

此外，政府要求地方行政部门：

监督农户按远期合同及时向国家粮食合同公司（国家粮合）交付小麦；

确保2026年春播季施用不少于230万吨矿物肥料；

预先与国内化肥生产企业协调供货并保障仓储库存。

该工作将由政府副总理兼国家经济部长塞利克·朱曼哈林负责统筹协调。

