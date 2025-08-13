中文
    哈萨克斯坦政府划拨专项资金助力研究保护里海生态

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，为落实国家元首关于加强里海研究的重要指示，中央政府已从国家筹备基金中划拨3.05亿坚戈，用于支持哈萨克斯坦里海研究所。总理奥勒扎斯·别克帖诺夫已签署相关决议。

    Фото: Үкімет

    该研究所根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示设立，主要任务是开展里海生态问题研究。研究领域包括评估渔业资源储量、制定鱼类保护措施、研究鱼类群落结构、查明里海海豹大规模死亡原因并保护其种群等。

    此外，研究所还专门开展里海水文过程和海平面变化研究，分析气候变化及其对生态系统的影响，收集并分析哈萨克斯坦水域及里海沿岸的水质、生物多样性等数据。

    政府拨付的这笔资金将用于研究所的进一步发展，保障水生生物学、水化学、水文气象及卫星监测等实验室及时高效开展科研工作，并完成研究所其他科研任务。

    据总理官网介绍，里海拥有独特的生态系统和重要的水生生物资源，对哈萨克斯坦西部地区乃至全国的可持续发展起着关键作用。哈萨克斯坦拥有长达2320公里的里海海岸线，是沿海各国中最长的。

    据此前消息，生态和自然资源部生态文化和政策司司长道列特·叶斯马甘别托夫介绍说，与2023年相比，2024年里海哈萨克斯坦段水位下降了26厘米，这一现象在东北部尤为明显

    【编译：阿遥】

