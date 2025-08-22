“丝路之星”音乐大赛参赛选手陆续抵达阿斯塔纳

丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）报道，参赛者来自亚美尼亚、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、土库曼斯坦和塔吉克斯坦等国。

值得一提的是，来自韩国的“Kandis”女子组合已顺利抵达阿斯塔纳。机场方面为他们准备了哈萨克民族传统美食，并以音乐相迎。该组合成员在接受采访时表示，能够参加这样的大型项目是莫大的荣誉。

此外，来自格鲁吉亚的参赛歌手阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽在采访中说：

- 我从来不会提前计划自己在舞台上的表现，对我来说，每一次上台都是一个惊喜！是的，我以前来过哈萨克斯坦，尤其是阿斯塔纳，我非常喜欢你们的城市。”

据悉，来自马来西亚的创作型歌手雅兹敏·阿齐兹预计将在今晚抵达阿斯塔纳。

早前消息显示，“丝路之星”（Silk Way Star）首届亚洲声乐大赛即将亮相阿斯塔纳，来自12个亚洲国家的艺术家将同台竞技。哈萨克斯坦将由歌手ALEM（巴特尔汗·马利科夫）代表出战。

大赛录制已于8月20日开始，最终总决赛定于11月22日举行。届时，比赛将通过丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）以及参赛国家的主要电视台播出。

【编译：达娜】