“丝路之星”首期节目明晚亮相丝绸之路电视频道

—首先，阿斯塔纳的整洁让我惊叹。这座城市独特的中亚建筑风格同样让我感到赏心悦目。-他说。

在参加“丝路之星”之前，这位塔吉克斯坦歌手已在多项国际赛事中崭露头角。他凭借洪亮的嗓音和宽广的音域赢得了观众的喜爱。他表示，“丝路之星”是一项规模宏大、潜力巨大的项目。

—这是我第一次参加这样一个汇聚12个国家艺术工作者的大型赛事，对我来说是一种莫大的荣誉。代表祖国参赛是一份沉甸甸的责任。因为在舞台背后，有无数人为此日夜付出。-哈基莫夫说道。

Фото: видеодан алынған скрин/Jibek Joly

他还通过“БүгінLive”向观众发出呼吁：

—尊敬的观众朋友们！我诚挚邀请大家通过丝绸之路电视频道为自己喜爱的歌手投票，给予我们支持。我们将努力展示12个国家的文化与艺术。你们的支持对每位选手都至关重要，它能给予我们灵感和动力。-他说。

这位来自塔吉克斯坦的歌手还高度评价了节目的制作水准。他表示，舞台布景和音响设备都令选手们非常满意，而最重要的是，这个平台正在孕育新的作品与创意。

值得一提的是，“丝路之星”大型项目的首期节目将于明晚8点在丝绸之路电视频道播出。

据此前报道，蒙古国功勋演员、《丝路之星》大赛评委萨仁图雅表示，她相信这场比赛将被许多国家转播。